Segera Tayang, Film Miracle in Cell No. 7 Dapuk Andmesh Kamaleng untuk Nyanyikan Soundtrack

ERA.id - Film Miracle in Cell No. 7 akan segera tayang pada 8 September 2022 mendatang. Menjelang penayangan, pihak produksi, Falcon Pictures mengumumkan bahwa yang akan menyanyikan original soundtrack film tersebut adalah Andmesh Kamaleng.

Adapun lagu yang akan menjadi soundtracknya adalah lagu "Andaikan Kau Datang Kembali", yang dipopulerkan oleh Koesplus. Produser film ini, Frederica menyampaikan bahwa Andmesh dipilih karena dinilai sesuai untuk menyanyikan lagunya yang sudah diaransemen lebih modern.



"Setelah kita diskusi, lagu inilah yang paling cocok untuk mengisi adegan terakhir. Tapi kita merasa versi Koesplus itu lampau, kita meremake juga lagunya dengan versi modern. Makanya diremake ulang dengan Andmesh yang generasi sekarang. Musiknya pun dibuat lebih modern," ungkap Frederica saat konferensi pers di Falcon Pictures, Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada Rabu (24/8/2022).



Andmesh Kamaleng sendiri mengaku sangat senang saat ditawari untuk mengisi soundtrack film Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia. Ia mengaku sangat menggemari film tersebut, sehingga sangat senang saat dilibatkan.



"Saya kebetulan fans banget sama filmnya. Waktu ditawarin untuk isi soundtrack, saya senang banget, saya langsung terima. Saya sangat bangga ikut di projek ini. Saya sudah nyanyikan dengan segenap hati saya, ini filmnya banyak pembelajaran," ujar Andmesh.



Sementara itu, Miracle in Cell No. 7 ini merupakan remake dari film asal Korea Selatan, dengan judul yang sama. Film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo, dan dibintangi oleh Vino G. Bastian, Graciella Abigail, Indro Warkop, Tora Sudiro, Bryan Domani, Rigen, hingga Indra Jegel.