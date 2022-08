Rilis OST "Balon Udara" untuk Film Miracle in Cell No. 7, Para Pemain Bernyanyi Diiringi Flashmob 500 Orang Berseragam Narapidana

ERA.id - Usai merilis soundtrack "Andaikan Kau Datang Kembali" yang dinyanyikan Andmesh Kamaleng, Falcon Pictures kembali merilis soundtrack terbaru untuk film Miracle in Cell No. 7, yang berjudul "Balon Udara".



Soundtrack terbaru ini diciptakan oleh Ade Omar. Lagu tersebut dinyanyikan langsung oleh para pemain Miracle in Cell No. 7, yakni Vino G. Bastian, Graciella Abigail, Indro Warkop, Tora Sudiro, Bryan Domani, Mawar De Jongh, Indra Jegel, dan Rigen Rakelna.



Perilisan lagu tersebut semakin spesial karena dibuat secara kolosal dengan melibatkan 500 orang berseragam seperti narapidana. Para pemain bernyanyi lagu tersebut dengan 500 orang joget atau melakukan flashmob, yang diselenggarakan di ruang publik, kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat pada Jumat (26/8/2022).

Peluncuran soundtrack Miracle in Cell No. 7 dengan iringan flashmob (dok. Falcon Pictures)



Vino G. Bastian sendiri mengaku sempat ragu ditawari untuk menyanyikan soundtrack filmnya tersebut. Namun, ketika menyanyikannya bersama pemain lain, hal tersebut begitu menyenangkan.



"Senang sih, bisa nyanyi bareng teman-temaan membawakan lagu Balon Udara. Lagunya juga fun banget, jadi asyik lah, walaupun awalnya sempat ragu," ujar Vino G. Bastian.



Sementara itu, Indro Warkop berharap lagu ini bisa memberikan warna baru dalam setiap adegan dalam filmnya.



"Saya berharap nanti lagunya bisa menjadi bagian dalam scene di film Miracle In Cell No. 7," tutur Indro.



Film Miracle In Cell No. 7 merupakan adaptasi dari film berjudul sama asal Korea Selatan, yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Film ini akan tayang pada 8 September 2022 mendatang.