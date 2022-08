Cetak Sejarah, Lisa BLACKPINK Jadi Solois K-Pop Pertama yang Raih Penghargaan di MTV VMA

ERA.id - Lisa BLACKPINK sukses mencetak sejarah baru sebagai seorang solois. Ia berhasil menjadi solois K-Pop pertama yang menyabet trofi Best K-Pop di salah satu ajang penghargaan musik ternama dunia, MTV Video Music Awards (VMA), di New York, pada Minggu (28/8/2022).



Penyanyi asal Thailand itu memenangi penghargaan berkat lagu solonya yang berjudul "Lalisa". Usai namanya diumumkan sebagai pemenang, Lisa sendiri merasa tak menyangka dan para member BLACKPINK lainnya yang turut hadir menyambut bahagia kemenangannya.



Lisa sempat tak bisa berkata-kata usai menerima piala kemenangan. Ia kemudian berterima kasih kepada pihak yang membantu dalam album solonya. Ia juga berterima kasih kepada para penggemar dan member BLACKPINK yang selama ini sudah mendukungnya.



"Oh my God. Hai New York, hai semuanya. Pertama aku ingin berterima kasih kepada MTV VMA untuk kehormatan yang luar biasa ini. Aku ingin berterima kasih kepada semua kolaborator untuk proyek soloku, terutama Teddy oppa (produser), YG (agensi), untuk membuat 'Lalisa' lebih spesial," ujar Lisa, dilansir dari Twitter, Senin (29/8/2022).



"Dan Blinks (penggemar), kalian adalah salah satu terpenting, terima kasih sudah membuat ini terjadi. And girls (menunjuk member BLACKPINK), terima kasih banyak, aku cinta kalian," pungkasnya.



Sementara itu, untuk meyabet penghargaan tersebut, Lisa berhasil mengalahkan BTS, ITZY, Stray Kids, TWICE, dan Seventeen. Pada ajang MTV VMA, Lisa dan member BLACKPINK lainnya, Jennie, Jisoo, dan Rose tampil memukau dengan membawakan lagu terbaru mereka "Pink Venom".