Bagikan Kondisi Suaranya Usai Batal Konser di LA, The Weeknd Yakin: Saya Akan Pulih

ERA.id - The Weeknd membagikan kondisi terkini suaranya usai hilang saat konser di Los Angeles (LA), pada Sabtu (3/9/2022). Seperti diketahui, hilangnya suara The Weeknd di awal konser dimulai membuat pertunjukkannya di LA terpaksa dibatalkan.



Setelah pemulihan beberapa hari, The Weeknd menyampaikan bahwa suaranya akan kembali dengan istirahat yang cukup. Ia mengaku bisa pulih dan akan kembali melakukan konser di Toroto, Kanada.



"Dokter mengatakan suaraku dalam kondisi aman dan dengan istirahat, saya akan pulih dan bisa kembali ke pertunjukkan yang telah dinanti oleh para penggemar di Toronto (22 dan 23 September 2022)," tulis The Weeknd di Instagramnya, Rabu (7/9/2022).



Mantan kekasih Selena Gomez itu menyebut bahwa jadwal konser di LA yang sempat batal akan diatur ulang kembali. Ia juga berterima kasih kepada para penggemar yang rela menunggu dan memberi pengertian kepadanya.



"Jadwal terbaru untuk Los Angeles akan diberitahukan lebih lanjut. Terima kasih banyak untuk seluruh cinta dan pengertian yang datang kepadaku. Aku sangat cinta kalian semua," pungkas The Weeknd.



Sementara itu, The Weeknd mengakhiri panggungnya di Los Angeles saat ia menyanyikan lagu "Can't Feel My Face". Saat bernyanyi suaranya mendadak menjadi tidak jelas hingga akhirnya memutuskan keluar dari panggung, dan mengumumkan konser dibatalkan karena suaranya hilang.