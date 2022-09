Siap Rilis Pekan ini, Nicki Minaj Bocorkan Judul Lagu Terbaru

ERA.id - Nicki Minaj dalam Instagramnya menginformasikan adanya lagu baru berjudul "Love In The Way" akan tayang Jumat, (16/09/2022).

Onika Tanya Maraj, atau dikenal sebagai Nicki Minaj, yang mana adalah seorang rapper, penyanyi, model, dan aktris. Lewat akun Instagram pribadi Nicki, yang diunggah Minggu (11/09/2022). Dia mengumumkan lagu baru berjudul "Love In The Way" yang berkolaborasi dengan penyanyi sekaligus rapper, Bleu.

"#LoveInTheWay Jumat @bleuvandross," tulis Nicki dalam akun Instagram pribadinya.

Sebelum lagu baru, Nicki juga telah merilis lagu berjudul "Super Freaky Girl" (12/8/2022). Lagu "Super Freaky Girl" sendiri terinspirasi dari lagu funk klasik Rick James berjudul 'Super Freak' pada tahun 1981.

Dilansir dari Billboard. Lagu "Super Freaky Girl" telah menduduki puncak Hot 100 pada akhir bulan Agustus.

Hal itu menjadikan "Super Freaky Girl" menjadi lagu pertama Nicki yang debut dan langsung menjadi nomor satu Billboard tanpa kolaborasi dengan artis lain.

Sebelum itu, ibu beranak satu, telah berhasil berada di puncak Billboard melalui lagu "Trollz" dan "Say So" di tahun 2020. Bedanya kedua lagu tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan penyanyi sekaligus rapper 6ix9ine dan Doja Cat.

Namun lagu yang paling hits, dari Nicki tidak lain yaitu, "Anaconda". Rilis pada tahun 2014, meskipun hanya debut di peringkat kedua.