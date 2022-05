Madonna Rilis Album Kompilasi di 40 Tahun Berkarya, Berisi 50 Lagu Hit Nomor Satu Dunia

ERA.id - Penyanyi sekaligus legendaris Madonna merilis satu album kompilasi untuk merayakan hari jadi ke-40 tahun dalam berkarya. Album tersebut berisikan 50 lagu hit nomor satu di dunia yang pernah dia rilis sebelumnya.

Perilisan album kompilasi Madonna ini merupakan yang pertama kalinya sepanjang 40 tahun berkarier di industri musik. Album yang diberi judul Finally Enough Love: 50 Number Ones tersebut akan mencakup 50 lagu hit nomor satu dunia, termasuk lagu kolaborasi dengan sejumlah musisi.

Menurut EW, lagu-lagu di album ini akan menjangkau setiap era karir Madonna, mulai dari single debutnya "Everybody" hingga hits besar seperti "Vogue," "Frozen," dan "Hung Up."

Selain itu, beberapa kolaborasi terkenal Madonna juga ditampilkan di daftar lagu album, termasuk duet dengan Britney Spears ("Me Against the Music"), Justin Timberlake dan Timbaland ("4 Minutes"), LMFAO ("Give Me All Your Luvin' " [Party Rock Remix]), Maluma ("Medellin"), dan Nicki Minaj ("Bitch I'm Madonna").

Album ini juga akan diwarnai dengan beberapa remix favorit Madonna dari lagu-lagunya, serta versi langka yang belum pernah dirilis dari lagu-lagu yang telah rilis. Dalam mengerjaka album ini, Madonna bekerja sama dengan Mike Dean, yang bekerja secara ekstensif dengan Madonna di dua album terbarunya, Rebel Heart 2015 dan Madame X 2019.

Finally Enough Love: 50 Number Ones akan dirilis pada 19 Agustus mendatang. Sementara versi digital yang berisi 16 lagu dari album ini akan dirilis pada 24 Juni 2022. Lagu resmi pertama dari album, "Into the Groove" (You Can Dance Remix Edit), bahkan sudah tersedia di platform streaming digital dan sudah bisa didengarkan.

Selain merilis album kompilasi 40 tahun berkarya, Madonna juga dikabrakan akan membuat film biografinya, yang dia kerjakan bersama Cody dan Erin Wilson.

Universal Pictures dan Amy Pascal memproduksi judul tersebut, sementara aktris Julia Fox dikabarkan telah bertemu dengan Madonna untuk membahas kemungkinan bermain sebagai teman lamanya, Debi Mazar.

