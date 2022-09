Rilis Album Born Pink, BLACKPINK Sebut Lagunya Bikin Nagih

ERA.id - BLACKPINK akhirnya resmi merilis full album kedua mereka yang bertajuk Born Pink, dengan lagu utamanya "Shut Down", pada Jumat (16/9/2022).

Anggota BLACKPINK, Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa menyebut bahwa lagu-lagu yang ada di album kedua ini akan membuat nagih para pendengarnya, terutama title track "Shut Down".



Mereka mengatakan bahwa title track akan menampilkan karisma BLACKPINK dengan lebih menonjol lagi. Kombinasi musik yang ada di lagu tersebut dipastikan sangat segar dan bikin nagih.



"Shut Down merupakan lagu yang mengambil karisma BLACKPINK yang secara konsisten naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kombinasi beat hip hop yang trendy dan klasik itu sangat mengesankan, segar, dan bikin nagib," ujar Jennie, saat siaran langsung countdown perilisan album di YouTube BLACKPINK, Jumat (16/9/2022).



Jennie menambahkan bahwa saat mendengar demo lagu tersebut pertama kali, mereka langsung yakin bahwa "Shut Down" jadi lagu utama album Born Pink. Lisa mengatakan bahwa semua anggota BLACKPINK tak bisa berkata apapun saking terpesonanya dengan lagu tersebut.



"Saya berharap rasa dan sensasi mendebarkan yang kami rasakan pertama kali dalam lagu ini bisa sampai kepada semua pendengar musiknya," kata Jennie.



"Kami sedang mendengar bersama-sama di ruang studio dan mendengarkan demonya. Itu seperti semua member nggak bisa bilang apapun dan hanya melihat intro lagi ini. Lewat mata satu sama lain, kami berkata 'inilah judul lagunya'," jelas Lisa.



Album Born Pink terdiri dari 8 lagu, yakni "Shut Down", "Pink Venom", "Typa Girl", "Yeay Yeah Yeah", "Hard to Love", "The Happiest Girl", "Tally", dan "Ready For Love". Pada lagu "Yeah Yeah Yeah", Jisoo dan Rose ikut berpartisipasi dalam pembuatan lirik lagunya. Sementara itu, BLACKPINK akan memulai promosi album kedua di Amerika Serikat minggu ini, kemudian dilanjutkan dengan tur dunia mulai Oktober 2022.