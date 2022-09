Weezer Bakal Main di Soundrenaline 2022? Ini Penjelasan Promotor

ERA.id - Soundrenaline 2022 siap meramaikan rentetan festival musik di Indonesia yang diselenggarakan di Eco Park, Ancol pada 26-27 November 2022.

Kabarnya, Weezer bakal tampil dalam acara tersebut. Isu ini mulanya terungkap dari beredarnya lineup alias daftar artis yang tampil dalam acara konser musik Soundrenaline 2022.

Dalam line-up itu, terpampang nama Weezer. Padahal, pihak penyelenggara acara belum mengumumkannya secara resmi.

Ravel Junardy, Ravel Entertainment promotor Soundrenaline 2022 akhirnya memberikan klarifikasi terkait isu band legendaris asal Los Angeles bakal manggung di Indonesia.

Ravel masih enggan untuk menjawab isu kehadiran Weezer. Ia meminta netizen untuk menunggu kejutan dari Soundrenaline 2022.

"Ditunggu aja yang bakal kita announcement, yang pasti official announcemet cuma ada di soundrenaline.id," kata Ravel saat ditemui acara konferensi pers Soundrenaline 2022 di Hard Rock Cafe, SCBD, Jakarta pada Rabu (28/9).

"Semua info, semua official announcement hanya ada di soundrenaline.id," lanjutnya.

Konferensi pers (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

Pihak penyelenggara acara belum bisa memastikan kehadiran Weezer di Soundrenaline 2022. Ia mengatakan informasi resmi Soundrenaline 2022 bakal diperbarui secara berkala.

"Jadi kami akan mengumumkan secara berkala," jelasnya.

Konferensi pers (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

Saat konferensi pers, pihak promotor membocorkan 5 dari 18 musisi internasional yang tampil di Soundrenaline 2022.

Diantaranya, Neck Deep, FKJ (Vincent Fenton), Plain White T's, Hollow Coves, Mono, dan masih banyak lagi yang akan diumumkan selanjutnya.

Tak hanya musisi internasional, Soundrenaline 2022 juga menampilkan musisi asal Tanah Air.

Diantaranya adalah Isyana Sarasvati, Seringai, The Brandals, Mocca, Feel Koplo, The S.I.G.I.T, St Loco, Pure Saturday, Rocket Rockers, Burgerkill, Deadsquad, Goodnight Electric, Tiket, Mario Zwinkle, Stars and Rabbit, Barasuara, Rock N Roll Mafia, The Upstairs, Ndarboy Genk, Indra Lesmana Project, D’Cinnamons, Polyester Embassy, Prediksi, hingga Potret.

Bagi pecinta musik yang ingin menjadi bagian dari pergelaran musik terbesar di Tanah Air ini, bisa segera membeli tiket Soundrenaline 2022 mulai tanggal 28 September 2022 di Tokopedia tiket events dengan rincian harga nett (sudah termasuk pajak) sebagai berikut:

1. Early Bird: IDR 588.000 (2 Day Pass)

2. Presale Early Entry Before 1 PM: IDR 888.000 (2 Day Pass)

3. Presale Normal: IDR 1.188.000 (2 Day Pass)

4. Daily Ticket Day 1: IDR 988.000

5. Daily Ticket Day 2: IDR 988.000

6. VIP Cabbana Maximal 5 Persons: IDR 1.888.000 (2 Day Pass & Exclude Ticket)

Bagi pecinta musik yang ingin mengetahui informasi lengkap mengenai Soundrenaline 2022 dapat mengakses informasi di soundrenaline.id