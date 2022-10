Masuk 4 Nominasi, BLACKPINK Jadi K-pop Pertama di Kategori Best Video

ERA.id - BLACKPINK, masuk empat nominasi yang diumumkan oleh MTV Europe Music Awards (EMAs).

Dilansir dari NME, Kamis (13/10), BLACKPINK masuk nominasi berbagai kategori. Mulai dari Best Video untuk "Pink Venom", Biggest Fans, Best Metaverse Performance (untuk konser dalam game PUBG Mobile mereka 'The Virtual'), dan Best K-pop.

Girl band asal Korea Selatan itu menjadi artis K-pop pertama yang masuk nominasi kategori Best Video. BLACKPINK akan bersaing dengan "All Too Well" (10 Minute Version) (Taylor's Version)" dari Taylor Swift, "Woman" dari Doja Cat, "The Heart Part 5" dari Kendrick Lamar, "Super Freaky Girl" dari Nicki Minaj, dan "As It Was" dari Harry Styles.

Lisa BLACKPINK masuk nominasi terpisah untuk K-pop Terbaik dengan karya soloisnya. Selain BLACKPINK, ada BTS dan SEVENTEEN yang masih-masing masuk dalam 3 nominasi.

BTS masuk nominasi untuk Biggest Fans, Best Metaverse Performance (untuk konser Minecraft 'Butter' dan 'Permission To Dance'), dan Best K-pop. Sebelumnya, BTS telah memenangkan empat penghargaan tahun 2020 dan 2021. Salah satunya kategori Biggest Fans.

Untuk SEVENTEEN, mereka masuk nominasi dalam kategori Best New, Best Push and Best K-pop.

Voting telah resmi dibuka melalui situs web MTV EMA dan akan ditutup pada 9 November, pukul 23:59 waktu setempat. Acaranya akan berlangsung di Dusseldorf, Jerman pada 13 November. Akan disiarkan langsung di MTV.