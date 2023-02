Absen di Garmmy Awards 2023, BTS Juga Gagal Pertahankan Kemenangan 3 tahun Berturut-turut

ERA.id - Grup idola K-pop Bangtan Sonyeondan (BTS) gagal mengamankan Grammy Awards pertamanya untuk tahun ketiga berturut-turut.

Pada Grammy Awards 2023, BTS masuk dalam sejumlah nominasi, antara lain kategori best pop duo or group performance melalui "My Universe", lagu kolaborasi dengan band rock Inggris Coldplay. Mereka juga masuk dalam kategori best music video untuk "Yet to Come" dan album of the year untuk "Music of the Spheres" di Grammy Awards ke-65 yang berlangsung di Los Angeles pada Minggu (5/2) waktu Amerika Serikat.

Namun, tak satupun dari kategori itu BTS menangkan Grammy, seperti disiarkan Yonhap, Senin (6/2/2023). Penghargaan kategori best music video diberikan kepada penyanyi Taylor Swift untuk "All Too Well: The Short Film".

Sementara itu, Kim Petras dan Sam Smith dengan "Unholy" memenangkan Grammy untuk kategori best duo or group performance dan penyanyi Harry Styles membawa pulang penghargaan kategori album of the year melalui "Harry's House".

Septet K-pop itu menghadiri atau tampil di Grammy Awards secara berturut-turut pada 2019, 2020, 2021 dan 2022.

Pada tahun 2021 dan 2022, BTS menghadiri upacara Grammy sebagai nominator untuk best duo atau group performance dan menampilkan single "Dynamite" dan "Butter" di atas panggung.

BTS tidak datang ke Grammy tahun ini karena sedang hiatus. Jin, salah seorang anggota BTS, sedang mengikuti wajib militer sampai beberapa waktu ke depan.