Rilis Album ke-10, Taylor Swift Siapkan Kejutan Tak Biasa

ERA.id - Taylor Swift resmi, merilis album baru yang ke-10 lewat layanan streaming musik, Jumat (21/10/2022). Kembalinya album baru berjudul "Midnights", membawa era baru dalam aliran musik Taylor Swift. Sebelumnya, dalam album "Evenmore" dan "Folklore", Taylor mengusung genre indie folk.

Dilansir dari NME, musik Video pertama yang muncul dari album "Midnight", adalah lagu "Anti-Hero". Tayang di YouTube, hari Jumat, 21 Oktober 2022, jam 7 malam WIB.

Selain itu, melalui Instagramnya, Taylor Swift membagikan trailer untuk seri video album Midnights. trailer akan tayang perdana saat acara Thursday Night Football. Nantinya keseluruhan seri video Midnight dapat ditonton melalui Amazon Prime Video.

"Pertama-tama saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Amazon, karena telah memberi saya kesempatan untuk menunjukkan kepada kalian, cuplikan teaser tampilan pertama dari proyek rahasia yang telah saya kerjakan untuk waktu yang sangat lama," ucap Taylor Swift.

Penggarapan video Midnights jadi kali kedua, Taylor bekerja sama dengan Rina Yang. Mereka tahun lalu telah berkolaborasi dalam pembuatan film pendeknya "All Too Well".

"Saya suka bercerita, saya suka menulis lagu, saya suka menulis video. Dan ini adalah kesempatan yang sangat menyenangkan untuk bekerja lagi dengan sinematografer Rina Yang," kata wanita berusia 32 tahun.

Pelantun lagu "Blank Space" mengatakan, dia sangat bangga dengan pencapaiannya saaat ini.

"Saya sangat bangga dengan apa yang kami buat saat ini, saya sangat berharap Anda juga menyukainya. Kami bekerja dengan beberapa aktor luar biasa, yang akan Anda ketahui lebih lanjut di akhir trailer teaser," tutup Taylor Swift.