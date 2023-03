Taylor Swift Rilis 4 Lagu Baru Menjelang The Eras Tour, Apa Saja?

ERA.id - Taylor Swift memberi kejutan untuk para penggemarnya sebelum menggelar konser The Eras Tour. Taylor akan membawakan empat lagu baru yang belum pernah ia rilis sebelumnya selama konser.

Lewat unggahan Instagram Story-nya, penyanyi 33 tahun itu mengatakan ia akan membawakan empat lagu baru selama pertunjukan The Eras Tour.

"Dalam perayaan The Eras Tour, saya merilis 4 lagu yang sebelumnya belum pernah dirilis malam ini di tengah malam," tulis Taylor Swift.

Empat lagu yang dimaksud Taylor Swift itu antara lain "Eyes Open (Taylor's Version)", "Safe & Sound (Taylor's Version)" featuring Joy Williams dan John Paul White dari The Civil Wars, "If This Was a Movie (Taylor's Version)", dan "All of the Girls You Loved Before".

Diketahui Taylor Swift sebelumnya menulis dan merekam "Eyes Open" dan "Safe & Sound", yang menampilkan Williams dan White, sebelum The Civil Wars bubar. Lagu itu menjadi soundtrack dari film The Hunger Games tahun 2012.

Begitu pula dengan "If This Was a Movie", dirilis sebagai lagu bonus di versi deluxe dari album 2010, Speak Now. Sementara "All of the Girls You Loved Before" belum pernah sama sekali dirilis oleh Taylor Swift.

Sebelumnya, mantan kekasih Harry Styles itu juga memberi bocoran kepada penggemar tentang The Eras Tour yang akan datang. Dia membagikan foto-foto dari proses latihannya di atas panggung.

Bersama dengan jepretan itu, Taylor membagikan beberapa bidikan di balik layar yang menggemaskan saat ia bersiap untuk memulai tur. Di salah satu Instagram Story-nya, dia menunjukkan bagian backstage pass yang bertuliskan "D.O.H. PASS (Dad of Headliner) All Access".

"Membuat kredensial tur ayah saya, kami adalah bisnis keluarga kecil," tulisnya di atas foto.

Pada unggahan lain, Taylor membagikan foto yang memperlihatkan ibunya, Andrea dan ayahnya Scott berhiaskan berlian pada gitar putih ikoniknya.

Taylor Swift akan memulai jadwal turnya di Glendale, Arizona, pada hari Jumat mendatang. Menyambut konser tersebut, Walikota Jerry P. Weiers mengganti nama Glendale menjadi Swift City pada 17 dan 18 Maret 2023.