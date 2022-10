Rahmania Astrini Remake Lagu MALIQ & D’Essentials yang Pernah Hit Untitled’

ERA.id - Rahmania Astrini merilis lagu terbaru "Untitled" yang merupakan remake dari lagu original MALIQ & D’Essentials.

"Untitled" pertama kali dirilis oleh MALIQ & D’Essentials di tahun 2005 dan sudah didengar lebih dari 53,6 juta kali di Spotify. Sebelumnya Astri, panggilan akrabnya, sudah membawakan lagu "Untitled" bersama dengan Andri Guitara dan Bintan pada tahun 2017. Cover tersebut sudah ditonton di Youtube lebih dari 1.5 juta kali.

“Untitled ini beneran jadi temen galau aku waktu SMA. I am honored bisa dapat kesempatan untuk remake salah satu lagu yang paling memorable dari MALIQ & D’Essentials dan menjadikannya ini versiku” katanya dalam siaran pers tertulisnya, Jumat, 21 Oktober 2022.

"Untitled" versi Astri memilki vibes lagu-lagu R&B Soul, berbeda dengan versi orisinilnya yang minimalis hanya dengan instrumen gitar akustik. Di lagu berdurasi 04:06 menit ini Astri bekerjasama dengan Petra Sihombing sebagai produser.

“Versi ini kayaknya lebih bercerita mengenai kondisi dimana kita sudah ikhlas meski sedih. Pembawaan aransemennya juga lebih chill dan upbeat. Cocok banget buat late night drives and I hope bisa menemani kalian di keseharian,” ujarnya.

Proses produksi lagu lagu ini cukup singkat sekitar satu minggu. Menariknya, proses rekaman lagu ini dibuat saat Astri sedang studi di Belanda yang menjadi tantangan sendiri untuknya.

”Perbedaan timezone antara aku, kak Petra dan tim lumayan tricky tapi seru banget. Ini pertama kali aku mengerjakan lagu secara berjarak but it was very fun and fresh,”katanya.

"Untitled" menjadi lagu remake pertama dari beberapa lagu lainnya yang masuk ke dalam project terbaru antara Warner Music Indonesia dan MALIQ & D’Essentials’. Lagu-lagu lainnya akan dirilis bertahap dalam waktu dekat.

“Rahmania Astrini bisa mengeksekusi lagunya dengan sangat baik. Lirik di lagu ‘Untitled’ yang merupakan kekuatan di lagu itu tersampaikan dengan baik. Semoga versi yang baru bisa lebih relate bagi orang-orang yang belum tahu MALIQ juga semoga ini jadi awal yang bagus untuk rencana kedepannya antara MALIQ dan Warner Music Indonesia," ujar Widi Puradiredja perwakilan dari MALIQ & D’Essentials.

Sebagai informasi tambahan, Astri bergabung dengan label rekaman Warner Music Indonesia sejak tahun 2017 ketika merilis debut single "Menua Bersama". Selain meraih penghargaan AMI Awards 2021 sebagai “Penyanyi R&B Solo Artist Terbaik”, Astri juga menyabet penghargaan di kategori yang sama di tahun 2019. Di tahun 2022 ia kembali mendapatkan nominasi AMI Awards di kategori Artis Solo Pria/Wanita Soul/R&B Terbaik untuk lagunya "Butterfly".

Di tahun 2021 Rahmania Astrini merilis EP berjudul “Adolescent” dengan hits seperti “Runaway” dan “Take Me Home” . Di tahun yang sama Rahmania Astrini merilis singles berjudul “When You Were Mine” dan “Butterfly”. Di awal tahun 2022 Astri mengeluarkan single dengan genre RnB berjudul ‘Pizza Pepperoni’ dan ‘I Don’t Mind: Red + Blue’, dengan gaya musik sedikit berbeda dari sebelumnya, tapi tetap di jalur R&B dan Urban dan mendapatkan respon hangat dari penggemarnya.