Bingung Menghadapi Situasi dan Perasaan Seseorang, Rahmania Astrini Gandeng Teddy Adhitya di Space

ERA.id - Hanya dalam rentang waktu satu bulan dari rilisan terakhir, Rahmania Astrini terus produktif dengan mengeluarkan single original terbarunya berjudul "Space". Kali ini ia menggandeng Teddy Adhitya sebagai pencipta lagu.

Lagu terbaru Astri, panggilan akrabnya, bercerita seputar jarak yang ada dalam sebuah hubungan karena salah satu pihak tidak membuka dirinya.

“Saat aku menulis lagu ini aku sempat ngerasain kebingungan yang cukup besar ketika waktu itu aku nyoba untuk bisa ngertiin situasi dan perasaan yang dialami sama seseorang. Kebingungan ini tumbuh karena semua usahaku, dalam bentuk apapun itu, terkesan percuma ketika aku enggak dipersilahkan untuk masuk ke dalam 'space' orang ini,” kata Astri menjelaskan makna dari lagu terbarunya pada Jumat, 23 Maret 2023.

"Space" diciptakan oleh Rahmania Astrini bersama Teddy Adhitya yang juga berperan sebagai produser. Lagu R&B yang berdurasi 02:30 menit membuat Astri terdengar melankolis dengan instrumen musik yang minimalis ditambah lirik berbahasa inggris yang terdengar seperti curhatan hati.

Official Music Video "Space" diproduksi oleh director Ivan Saputra Alam dari Athea Visuals. Sebagai informasi tambahan, lokasi shooting music video "Space" dan lagu-lagu baru lainnya seperti "Nobody But You", "Ground Zero", "Goodnight Kiss" dan juga "Untitled"dilakukan di negara Perancis ketika Astri tengah melanjutkan studi di Belanda pada tahun lalu.

Lagu ini akan masuk ke dalam upcoming debut album Astri. Bagi yang ingin mendapatkan cerita perjalanan Astri dalam membuat lagu-lagu barunya.