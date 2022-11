Tiket Konser ‘Tunggu Aku di Jakarta’ Sold Out Dalam 30 Menit

ERA.id - Konser Sheila on 7 bertajuk ‘Tunggu Aku Di’ pada 28 Januari 2023 mendapat sambutan positif dari para penggemar. Sejak diumumkan oleh promotor Antara Suara, hype konser ini tercatat selalu tinggi. Bahkan penjualan tiket pada 7 November 2022 pukul 12.00 berhasil sold out hanya dalam 30 menit. Tingginya antusiasme ini dimaknai sebagai apresiasi oleh para Sheila Gank terhadap konser tunggal tersebut.Andri Verraning Ayu, CEO

Antara Suara, selaku promotor konser ini menuturkan pihaknya berterima kasih atas tingginya excitement masyarakat terhadap konser ‘Tunggu Aku di Jakarta’. “Alhamdulillah konser ini mendapat sambutan positif dari Sheila Gank. Kami berterima kasih atas kesabaran teman-teman untuk menunggu antrian virtual.”



Ayu juga memastikan bahwa meski animo terhadap konser Tunggu Aku di Jakarta begitu tinggi, namun Antara Suara akan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku. “Antara Suara akan menghadirkan pengalaman yang intimate bagi para Sheila Gank di ‘Tunggu Aku di Jakarta’. Kami akan berupaya mengikuti berbagai regulasi yang ada agar kenyamanan dan keamanan di konser ini tetap menjadi prioritas bersama.”



Berikut rincian tiket konser Sheila On 7 ‘Tunggu Aku Di Jakarta’ tahun 2023:

1.Festival B (standing) seharga Rp 300.000, Sold Out

2.Festival A (standing) seharga Rp 450.000, Sold Out

3.Festival VIP (standing) seharga Rp 750.000, Sold Out

4.VIP Table (Seating), Sold Out



Informasi terbaru live in concert Sheila On 7 ‘Tunggu Aku Di Jakarta hanya akan diinfokan melalui instagram @antara.suara dan @loketcom. Tunggu Sheila On 7 di Jakarta!