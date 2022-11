BLACKPINK Bakal Konser di Riyadh Arab Saudi, Tiket Resmi Dijual

ERA.id - BLACKPINK akan mengadakan konser tanggal 20 Januari 2023 dalam acara Riyadh Season, Arab Saudi. Nyatanya, Grup musik asal Korea Selatan itu, sudah mulai menjual tiketnya mulai hari ini, Selasa, (8/11/2022).

Dilansir dari Arabnews, (8/11/2022). Nantinya pembelian tiket akan ada dua fase, yang pertama pada 8 November 2022 untuk anggota FANCLUB. Yang kedua dibuka pada 11 November 2022, untuk semua pengunjung melalui Live Nation.

Grup musik yang beranggotakan Jisoo, Jennie, Rose dan Lisa, tampil dalam Riyadh Season. Sebagai bagian dari tur dunia ketiganya "Born Pink", yang akan dilakukan di kota-kota seperti Manila, Abu Dhabi, Kuala Lumpur, Jakarta, Bangkok dan Hong Kong.

BLACKPINK juga akan menjadi grup K-Pop perempuan pertama yang tampil di Riyadh Season.

Penjualan tiket yang 11 November, nantinya bisa dibeli di laman resmi Livenation. Untuk harganya dikisaran 249 riyal saudi atau Rp1 juta sampai 1,5 riyal saudi atau Rp6 juta.

