Blinks Siap-siap Berburu, Segini Harga Tiket Konser BLACKPINK di Jakarta, Lengkap dengan Ketentuannya

ERA.id - Tiket konser BLACKPINK di Jakarta resmi dijual mulai 14-15 November 2022. Dari siaran resmi yang diterima ERA, tiket.com menjadi partner dalam penjualan tiket konser BLACKPINK bertajuk BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] JAKARTA.

Konser ini diselenggarakan selama dua hari berturut-turut, yaitu 11 dan 12 Maret 2023 di Main Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dapat dibeli di aplikasi tiket.com mulai tanggal 14 dan 15 November 2022.

Konser ini merupakan konser kedua BLACKPINK semenjak konser In Your Area pada tahun 2019. Pada konser ini, BLACKPINK akan mempromosikan materi album baru mereka, Born Pink, dengan hits seperti Pink Venom, Shut Down, secara live, juga termasuk berbagai hits dari album sebelumnya yang membawa BLACKPINK ke puncak ketenaran akan menggoyang Jakarta dengan hentakan dan energi khas ala BLACKPINK.

BLACKPINK (Foto: Dok.tiket.com)

"Sungguh bangga dapat menjadi mitra platform penjual tiket konser BLACKPINK. Komunitas penggemar BLACKPINK atau BLINKs sangat besar di Indonesia dan tentu konser ini sudah sangat dinantikan. Konser akbar dari salah satu grup terbesar dunia ini menjadi manifestasi nyata pemulihan industri hiburan di Indonesia dan tiket.com terus berkomitmen untuk dukung kebangkitan industri pariwisata dan hiburan di Indonesia," ujar Maria Risa Puspitasari, VP of Brand Marketing tiket.com.

Sejak debut pada tahun 2016, grup vokal yang terdiri dari Jennie, Lisa, Jisoo, dan Rosé, telah memenangkan lebih dari 25 penghargaan dari 100 nominasi musik internasional.

Tidak hanya itu saja, prestasi terbaru pun hadir ketika BLACKPINK luncurkan Born Pink di mana mereka menjadi girlgroup K-Pop perdana dalam sejarah yang meraih predikat Double Million Seller karena berhasil jual album 2+ juta keping album. Single terbaru yang bertajuk Pink Venom ditonton sebanyak 90+ juta kali dalam kurun waktu 24 jam, menjadikan Pink Venom sebagai salah satu video yang paling banyak ditonton dalam kurun waktu 24 jam di tahun 2022.

Tiket konser BLACKPINK di Jakarta untuk tanggal 11 dan 12 Maret 2022 dapat dibeli mulai tanggal 14 November 2022 untuk membership Weverse VIP dan Regular 15 November 2022 untuk publik. Berikut adalah detail dan daftar harga tiket, perkategori:

- VIP** (Seating) : Rp3.800.000

- Platinum (Seating) : Rp3.400.000

- Cat 1 (Seating) : Rp2.900.000

- Cat 2 (Seating) : Rp2.600.000

- Cat 3 (Seating) : Rp2.100.000

- Cat 4 (Seating) : Rp1.350.000

Harga tiket tersebut sudah termasuk pajak. Sementara, Soundcheck pass khusus untuk pembeli tiket VIP.

BLINK MEMBERSHIP EARLY BIRD Presale: 14 November 2022 pukul 09.00 - 13.00

BLINK MEMBERSHIP Presale: 14 November 2022 pukul 14.00 - 17.00

Public On Sale - Day 1: 15 November 2022 pukul 12.00

Public On Sale - Day 2: 15 November 2022 pukul 14.00

"Kami berharap agar konser ini dapat jadi salah satu konser terbesar di tahun 2023, serta mengobati kerinduan Sobat Tiket untuk bertemu kembali dengan BLACKPINK. Segera #BulatkanTiketmu untuk ikut bernyanyi dan menari bersama BLACKPINK secara live," kata Maria Risa.

"Kami juga menghimbau untuk menjaga ketertiban dengan menaati peraturan keramaian di lokasi konser, tetap mawas diri terhadap kondisi kesehatan dan menjaga protokol kesehatan yang berlaku saat menonton konser," tambahnya.