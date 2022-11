Banyak Talenta Muda Berbakat di Musik, Rowman Ungu Sediakan Wadah untuk Berkarya

ERA.id - Drummer Ungu, Rowman bersama rekannya, Pras meluncurkan label musik sekaligus manajemen artis, P Prodcution 19. Pras dan Rowman mengaku ingin membantu orang-orang bertalenta di musik untuk memiliki wadah mengembangkan bakat mereka.



"Kita mau membantu sahabat yang butuh media, wadah untuk berkarya di industri musik ini. Terus saya ketemua mas Rowman, kita mendirikan P Production 19," ujar Pras saat konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (9/11/2022).



Rowman sendiri mengaku bahwa ia merasa punya visi dan misi yang sama dengan Pras sehingga bergabung mendirikan P Production 19. Ia membantu hal yang dibutuhkan dalam label tersebut, seperti hak cipta lagu hingga perilisan lagu artis mereka di platform musik digital.



"Pras bercerita banyak mengenai idenya, saya pun tertarik membantu. Mengalir saja, saya akan membantu sesuai kemampuan saya. Kemarin saya sudah urus hak cipta, digital platformnya sudah saya bantu. Nanti ke depannya promo juga," jelas Rowman Ungu.



Pada peluncuran ini, P Production 19 pun memperkenalkan tiga artis pertama mereka, yang terdiri dari dua band dan satu solois. Dua band tersebut adalah The Cloud dan D'Arjuna, serta soloisnya Mahadita.



"Talent kita itu ada dua band dan satu solois ya. The Cloud itu genre pop romantic, ada Mahadita pop juga, dan D'Arjuna Band ini agak unik ya. Jadi karena saya tertarik dengan song Melayu yang belakangan agak sedikit menurun ya, saya harap kehadiran D'Arjuna bisa mewarnai musik Melayu di Indonesia," pungkas Pras.



Sementara itu, pada perkenalan ini, dua band dan solois P Production 19 juga merilis lagu mereka masing-masing. The Cloud merilis lagu berjudul "Ya atau Tidak", Mahadita dengan lagu "Rindu", sedangkan D'Arjuna Band dengan lagu "Sayang Sayang".