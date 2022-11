Penuh Romantis, Keseruan Kahitna Bikin Penonton Nostalgia di Panggung JGTC 2022

ERA.id - Grup musik Kahitna beraksi menyanyikan lagu hitsnya yang penuh romantis dalam acara Jazz Goes To Campus (JGTC) ke-45 tahun di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat pada Minggu (13/11/2022).



Kahitna tampil di SIM Stage pukul 18.20 WIB. Sebelum Kahitna tampil, puluhan ribu penonton sudah memenuhi stage. Mereka sangat antusias untuk mendengarkan sembari menyanyikan lagu-lagu tembang hits dari Hedi Yunus dan rekan-rekannya.



Penampilan Kahitna di JGTC 2022 berhasil membuat para penonton terbawa suasana dengan lagu-lagu romantisnya. Ketiga vokalis Kahitna, Hedi Yunus, Carlo Saba dan Mario Ginanjar tampil kasual di atas panggung JGTC 2022.



Penampilan Kahitna dimulai dari lagu berjudul "Soulmate". Mario menyapa para penonton JGTC 2022 yang sangat antusias untuk mendengar sekaligus menyanyikan lagu yang bakal dibawakan Kahitna.

Kahitna (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)



Kahitna membawakan lagu-lagu galau dan romantisnya untuk mengajak para penonton JGTC 2022 bernostalgia.



"Apa kabar? Senang sekali bisa berbagi cinta dengan kalian. Senang nggak?,"Kata Mario yang disambut dengan suara teriakan dari para penonton JGTC 2022.



Selain lagu "Soulmate", Kahitna membawakan sejumlah lagu hitsnya, yakni "Tentang Diriku", "Cerita Cinta", "Andai Dia Tahu", "Taakan Terganti", "Cantik", dan "Cinta Sendiri".

Kahitna (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)



Penampilan dari band legendaris ini ditutup dengan lagu berjudul "Mantan Terindah". Ketika mendengarkan musik dimulai, para penonton langsung riuh dan ikut menyanyikan lagu yang pernah di cover oleh penyanyi Raisa.



Selain Kahitna, ada sejumlah musisi yang tampil di acara JGTC 2022, yakni Tulus, Tiara Andini, Maliq&D'Essentials, Rizky Febian, HiVi!, Ardhito Pramono, DiskoriaxFariz RM, SLCHLD, Rossa feat Nikita Dompas, Barry Likumahuwa and The Rhythm Service, NonaRia, Candra Darusman&Detik Waktu, Natasya Elvira.



Sri Hanuraga, Gerald Situmorang, Ify Alyssa, Rahara, Alif Maulana, komunitas Jazz Kemayoran hingga JAZZVERSITY ALL STAR.