Ngaku Deg-degan, Penampilan Tulus Jadi Penutup Jazz Goes To Campus 2022 Berhasil Membius Penonton

ERA.id - Penyanyi Tulus meramaikan sekaligus jadi penutup Jazz Goes To Campus (JGTC) 2022 yang diselenggarakan di Fakultas Ekonomi dan Budaya (FEB) Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat pada Minggu (13/11/2022).



Pria berusia 35 tahun ini tampil di SIM Stage pukul 20.45 WIB. Sebelum Tulus tampil, area stage sudah dipenuhi ribuan penonton sejak pukul 20.00 WIB. Penampilan dari Tulus sangat dinanti-nantikan oleh para penggemarnya.



Pembuka penampilannya, Tulus menyanyikan lagu berjudul "Remedi". Berikutnya, pria yang mengenakan balutan serba hitam ini sangat keren dengan membawakan lagu-lagu hitsnya, yakni "Satu Kali", "Ruang Rindu", dan "Kelana".



Lalu, Tulus berinteraksi dengan para penonton dengan menanyakan apakah masih senang ketika dirinya membawakan lagu-lagu hitsnya. Lalu, para penonton langsung teriak histeris ketika ditanya oleh sang musisi.



"Senang nggak?" tanya Tulus.

Tulus (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)





Ketika membawakan lagu-lagu hitsnya, Tulus mengaku deg-degan. Sebab, ia sudah lupa dengan lirik lagu yang akan dibawakan.



"Saya musisi dan penulis lagu. Saya akan bawakan lagu malam ini banyak sekali. Sejujurnya di seluruh pertunjukan ini saya deg-degan," kata Tulus



"Lagu lama yang sudah lama nggak dibawakan. Semoga saya nggak lupa," lanjutnya



Lalu, Tulus melanjutkan penampilannya dengan menyanyikan lagu berjudul "Kisah Sebentar". Penonton sangat antusias dan hafal dengan lagu yang sudah lama dipopulerkan oleh Tulus. Penampilan Tulus berhasil membius penonton JGTC 2022.



Selain "Kisah Sebentar", Tulus juga melanjutkan penampilannya dengan membawakan lagu "Diri", "Teman Hidup" dan "Sepatu". Tak hanya itu, Tulus juga membawakan lagu tembangnya seperti "Monokrom", "Sewindu", hingga "Tujuh Belas".



Penampilan Tulus ditutup dengan membawakan lagu berjudul "Hati-Hati Di Jalan". Tentunya, penonton langsung riuh dan menyanyi bersama Tulus.

Tulus (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)





"Buat teman-teman yang datang ke sini bahagia pulangnya bisa lebih bahagia lagi," ujar Tulus.



JFTC 2022 kembali menyapa penggemar musik dari berbagai kalangan yang tersebar di seluruh Indonesia, untuk ke-45 kalinya secara live. Tahun ini, JGTC diadakan dengan membawakan tema "Where the Jazzphoria Sets".



Selain Tulus, ada sejumlah musisi yang tampil di acara JGTC 2022, yakni Tiara Andini, Kahitna, Maliq&D'Essentials, Rizky Febian, HiVi!, Ardhito Pramono, DiskoriaxFariz RM, SLCHLD, Rossa feat Nikita Dompas, Barry Likumahuwa and The Rhythm Service, NonaRia, Candra Darusman&Detik Waktu, Natasya Elvira.



Sri Hanuraga, Gerald Situmorang, Ify Alyssa, Rahara, Alif Maulana, komunitas Jazz Kemayoran hingga JAZZVERSITY ALL STAR.