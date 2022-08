Manggung di Stadion Manahan Solo, Dream Theater Tampil Tanpa Istirahat

ERA.id - Kelompok musik kenamaan asal Amerika Serikat, Dream Theater, tampil di Stadion Manahan Solo, Rabu (10/8/2022). Penampilan mereka memukau penonton dengan membawakan 10 lagu.



Konser dimulai pukul 20.00 WIB dengan Gitaris Gigi membawakan lagu Indonesia Raya. Selesai lagu kebangsaan dibawakan, kelima personel Dream Theater langsung tampil.



Dimulai dengan The Alien yang merupakan lagu dari album teranyarnya, A View From the Top of The World yang keluar tahun 2021 kemarin. Kemudian dilanjutkan dengan 06.00 dari album ketiga mereka, Awake.



