Keren, Taylor Swift Borong 6 Piala di American Music Awards 2022

ERA.id - Taylor Swift sukses memborong enam piala di American Music Awards atau AMA 2022, yang digelar di Microsoft Theater, Los Angeles, pada Minggu (20/11/2022). Salah satu piala yang dimenangkan Taylor Swift adalah Artist of the Year.



Kemenangan kategori Artis of the Year di AMA 2022 ini merupakan yang ketujuh kalinya diterima oleh Taylor Swift. Pada pidato kemenangan nominasi tersebut, Taylor mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang sudah setia mendukungnya.



Taylor juga berbicara tentang tur konser dunia yang bertajuk The Eras Tour di banyak negara di dunia. Ia juga membahas tentang musik yang selama ini membawa kebahagiaan untuk hidupnya.



"Dalam beberapa tahun terakhir, saya sudah merilis banyak musik daripada dekade sebelumnya. Saya benar-benar merasa seperti itu karena kalian, para penggemar. Kalian ingin mendengar banyak musik. Saya menemukan bahwa semakin banyak musik yang saya buat, saya semakin bahagia," ujar Taylor Swift, dilansir dari People.



Selain Artist of the Year, Taylor juga memenangkan lima penghargaan lainnya di AMA 2022. Ia berhasil meraih piala Favorite Music Video, Favorite Female Pop Artist, Favorite Pop Album, Favorite Female Country Artist, dan Favorite Country Album.