Sabet 3 Trofi di MTV VMA, Taylor Swift Umumkan Tanggal Perilisan Album Terbaru

ERA.id - Taylor Swift sukses menyabet tiga trofi sekaligus di ajang penghargaan musik ternama, MTV Video Music Awards 2022, yang digelar di New York, Minggu (29/8/2022). Ia berhasil mendapatkan ketiga piala tersebut berkat lagunya "All To Well".



Penghargaan pertama yang diterima oleh Taylor Swift adalah Best Director untuk video musiknya "All To Well" (10 Minute Version) (Taylor's Version). Pada kategori ini ia berhasil mengalahkan musisi ternama di antaranya Billie Eilish dan Ed Sheeran.



Trofi kedua yang dimenangkan oleh Taylor adalah kategori Best Longform Video untuk musik video yang sama. Lalu trofi ketiga ia peroleh di kategori Best Video of the Year, masih dengan musik video yang sama.



Saat memberikan pidato kemenangannya, Taylor Swift ditemani oleh Dylan O'Brien, aktor yang membintangi musik videonya, Rina Yang sinematografer, dan produsernya, Saul Germaine. Pada pidato tersebut, Taylor mengaku tak menyangka akan kemenangan yang ia raih dan berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat.



"Aku tidak akan dapat merekam ulang album aku jika bukan karena kalian. Kalian memberanikan aku untuk melakukan itu," ucap Taylor dilansir dari People.



Dengan kemenangannya tersebut, Taylor pun mengumumkan bahwa ia akan merilis album terbarunya. Album yang diketahui bertajuk Midnights tersebut dijadwalkan untuk dirilis pada 21 Oktober 2022 mendatang.



"Jika kalian bermurah hati memberi kami ini (penghargaan), aku pikir ini mungkin saat yang menyenangkan untuk memberi tahu kalian bahwa album baruku akan keluar 21 Oktober," ungkap Taylor yang disambut riuh penonton.



Sontak kabar perilisan album terbaru pelantun "Cruel Summer" itu pun ramai dibicarakan penggemar. Banyak penggemar yang mengaku tak sabar untuk mendengarkan karya terbaru dari idola mereka.



"Wow, kabar yang ditunggu, terima kasih Taylor," kata penggemar di Twitter.



"Kami tidak sabar untuk menantikannya," ucap yang lain.