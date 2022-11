Cerita Camila Cabello Nekat Tinggalkan Audisi The Voice, Gegara One Direction?

ERA.id - Penyanyi Camila Cabello mengungkap dirinya nekat meninggalkan audisi The Voice demi bertemu One Direction. Cabello mengatakan ia memilih ikut audisi X Factor dan meninggalkan audisi The Voice.



Mantan anggota Fifth Harmony itu mengungkap kepada Access bahwa dia mengikuti audisi untuk acara kompetisi menyanyi sebelum akhirnya menyerah dan mencoba The X Factor di tahun 2012. Cabello mengaku ia lolos ke tahap produser di The Voice setelah membawakan lagu "Respect" dari Aretha Fanklin.



"Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa mengatakan sisa ceritanya. Saya berhasil di babak produser, bukan di babak TV. Saya tidak pernah mengikuti audisi untuk pelatih," kata Camila Cabello seperti dikutip People, Rabu (23/11/2022).



Sayangnya meski sudah berhasil sampai ke tahap produser, penyanyi 25 tahun itu memilih mundur dan mendaftarkan diri untuk ikut The X Factor. Di mana hal ini karena ia sebagai penggemar berat One Direction, boy band yang dibentuk dari ajang kompetisi tersebut.



"Dan kemudian saya seperti, saya benar-benar ingin bertemu One Direction, dan saya tahu mereka akan tampil untuk X Factor. Jadi saya seperti, 'Saya hanya akan mengambil risiko dan tidak melakukan The Voice dan audisi untuk X Factor' Dan akhirnya saya bertemu One Direction," ungkapnya.



Diketahui setelah mengikuti audisi The X Factor, Cabello berhasil disatukan dalam formasi yang dibuat oleh Simon Cowell, Fifth Harmony. Grup wanita itu berhasil menempati posisi ketiga pada musim kedua versi AS dan kemudian memenangkan American Music Award dan empat MTV Video Music Awards selama enam tahun penayangan mereka.



Begitu juga dengan One Direction yang memulai versi Inggris dari serial tersebut pada tahun 2010, ketika Cowell, menyatukan Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan dan Liam Payne untuk membangun supergrup dari kontestan.



Mengenai keputusan Cabello meninggalkan The Voice, ia mengaku keputusan itu sebagai langkah liar baginya. Apalagi saat ini ia kembali ke bangku The Voice sebagai pelatih.



"Ini langkah yang sangat liar. Ini seperti magnet aku ditakdirkan untuk kembali," katanya.



Simon Cowell yang merupakan mantan juri American Idol mendirikan The X Factor versi Inggris dan AS, yang terakhir berakhir pada 2013 setelah tiga musim. Kedua acara tersebut berhasil menggebrak karir grup seperti One Direction, Fifth Harmony dan Little Mix.