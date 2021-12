Kesulitan Ciptakan Lagu Cinderella, Camila Cabello Alami Serangan Mental dan Kelelahan

ERA.id - Camila Cabello mengungkap kesulitan saat membuat lagu untuk film Cinderella. Cabello mengaku kesehatan mentalnya terganggu dan kelelahan di saat yang bersamaan.



Mantan kekasih Shawn Mendes itu menceritakan bagaimana dia membuat lagu "Million go One", yang menjadi salah satu lagu untuk film yang dibintanginya. Cabello menyebut dirinya mengalami masa sulit dengan kesehatan mentalnya.



"Saya rasa saya tidak tahu bagaimana menulis dengan cara apa pun yang tidak pribadi bagi saya. Ketika saya mengerjakan "Million to One" untuk Cinderella, sejujurnya saya mengalami masa yang sangat sulit dengan kesehatan mental saya," kata Camila Cabello, dikutip THR, Senin (13/12/2021).



