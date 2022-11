Tampil Bak Boyband, Prediksi Sukses Meriahkan Soundrenaline 2022

ERA.id - The Prediksi sukses memeriahkan hari pertama Soundrenaline 2022, di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (26/11/2022). Andre Taulany cs tampil enerjik bak boyband, dengan menyanyikan beberapa lagu populer musisi ternama.



Penampilan The Prediksi ini ramai diperbincangkan di Twitter. Mereka membuka penampilan dengan menyanyi lagu "Ekspresi" yang dipopulerkan oleh Titi DJ.



Mereka tampil nyentrik dengan mengenakan baju berwarna putih dipadukan topi baret merah. Ketua The Prediksi, Andre Taulany kemudian menyapa para penonton dengan slogan andalan mereka yang mendapat sambutan meriah.



"Siapa kita? Prediksi. Kita siapa? Prediksi dong. Prediksi?" ujar Andre Taulany.



"Jaya, jaya, jaya," ujar anggota The Prediksi dan para penonton.



Menariknya, The Prediksi sangat mempersiapkan penampilan di acara tersebut hingga memiliki empat kostum berbeda. Mereka tampil bak boyband dan bahkan memiliki tarian bersama yang begitu kompak saat ditampilkan.