Ungkap Kisah Tentang Lagu Sang Dewi kepada Stephani Poetri, Titi DJ: Tentang Bapakmu

ERA.id - Musisi asal Indonesia, Stephani Poetri dan Titi DJ terlihat bernyanyi bersama di atas panggung "Head in The Clouds", Sabtu, 3 Desember 2022.

Stephani Poetri dalam Head in The Clouds memang tampil sebagai pengisi acara. Dalam jalannya acara, Stephani secara mengejutkan mengundang ibu tercinta, Titi DJ untuk bernyanyi bersama.

Stephani tampil dengan dress bercampur warna merah dan oranye. Sementara Titi Dj mengenakan dress merah terang.

Kedua anak dan ibu kemudian membawakan lagu populer berjudul "Sang Dewi" milik Titi DJ. Titi DJ tampak tidak kuat menahan rasa sedih sekaligus bangga kepada sang anak. Mereka berdua juga menggengam erat tangan masing-masing dan saling bertatapan.

Stephani kemudian mengungkapkan sangat senang bisa bernyanyi dengan Titi DJ.

"I love you mum. Aku seneng banget bisa nyanyi sama mama depan kalian," ucap Stephani dilansir dari Instagram @lambegosiip, Senin, (5/12/2022).

Wanita berusia 22 tahun itu menanyakan soal lagu "Sang Dewi" diperuntukan untuk siapa.

"Terus aku sekarang aku mau nanya, ini lagu tentang siapa ya sebenarnya," tanya Stephanie.

Titi Dj yang mendengar pertanyaan itu langsung menjawab, bahwa lagu itu tentang kisah cinta Titi Dj dengan ayah dari Stephani Poetri, Andrew Hollis Dougharty.

"Tentang bapakmu, your dad," jawab Titi DJ sambil tertawa.

Stephani Poetri sekarang telah bergabung dengan label musik asal Amerika 88rising, sekaligus jadi penyelenggara dari konser "Head in the Clouds". Stephani pertama kali dikenal banyak orang lewat single berjudul "I Love You 3000".