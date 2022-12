42 Tahun Kepergian John Lennon, Paul McCartney Ungkap Kesedihan Mendalam: Itu Sangat Sulit

ERA.id - Paul McCartney berbagi tentang kesedihan mendalamnya tentang kematian John Lennon. Paul mengaku sulit membayangkan dan mengungkapkan kepergian John yang sangat tragis.



Dalam sebuah wawancara di The Beatles Channel milik SiriusXM, Paul mengenang bagaimana lagu "Here Today" dibuat untuk mengenang mendiang John Lennon. Paul mengaku lagu "Here Today" terinspirasi dari peristiwa tragis pembunuhan John Lennon di tahun 1980.



"Ketika John meninggal, itu sangat sulit. Itu sulit bagi semua orang di dunia karena dia adalah karakter yang sangat dicintai dan orang yang gila. Dia sangat spesial," kata Paul McCartney, dikutip People, Rabu (21/12/2022).

Lalu, kata Paul, kematian Lennon dengan cara tragis sangat memukulnya. Ia bahkan tidak bisa membicarakan hal itu lantaran dirinya mendengar kabar kematian Lennon sepulang dari studio lewat siaran televis.



"Saya tidak bisa hanya pergi (menonton) ke TV dan mengatakan apa arti John bagi saya. Itu terlalu dalam. Terlalu berlebihan. Saya tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata," jelasnya.



Pentolan The Beatles itu mengatakan setelah emosinya mereda, ia pergi ke studio rekaman. Selama di dalam studio kecil itu, Paul hanya duduk di lantai kayu di sudut ruangan sambil memainkan gitar.



Pada momen itulah ia mulai mengerjakan lagu "Here Today". Beberapa penggal lirik lagunya disebut Paul berasal dari pengalaman pribadinya dengan bandnya, termasuk Lennon.



"Jadi itu agak istimewa bagi saya. Saya pikir itu benar-benar satu-satunya saat yang pernah terjadi," tutupnya.