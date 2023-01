Terungkap Penyebab Kematian Mendadak Gitaris Legendaris Jeff Beck: Tertular Bakteri Meningitis

ERA.id - Gitaris legendaris Jeff Beck meninggal dunia di usia 78 tahun. Jeff meninggal setelah tertular bakteri meningitis.



Pihak keluarga Jeff Beck mengkonfirmasi berita kepergian gitaris band rock Inggris The Yardbirds. Lewat sebuah pernyataan, keluarga mengungkap penyebab kematian Jeff Beck.



"Atas nama keluarganya, dengan kesedihan yang mendalam dan mendalam kami berbagi berita Meninggalnya Jeff Beck. Setelah tiba-tiba tertular meningitis bakteri, dia meninggal dengan damai kemarin," kata keluarga Jeff Beck, dikutip People, Kamis (12/1/2023).



Kepergian Jeff Beck ini mengejutkan publik sekaligus keluarga. Mereka meminta agar para penggemar dan masyarakat menghargai privasi selama masa berkabung.



"Keluarganya meminta privasi sementara mereka memproses kehilangan yang luar biasa ini," ungkap keluarga.

Jeff Beck terkenal pada tahun 1965 ketika dia mengambil alih posisi sebagai gitaris The Yardbirds untuk menggantikan posisi Eric Clapton. Di tahun berikutnya, ia mendirikan grup sendiri dengan nama The Jeff Beck Group bersama Rod Stewart dan Ronnie Wood.



Setelah grup The Jeff Beck bubar, dia bergabung dengan Vanilla Fudge dengan waktu singkat. Kemudian membuat kembali grup Jeff Beck dengan formasi baru. Tahun 1972 ia mengisi posisi vokalis sebelum akhirnya bubar di tahun 1974.



Sepanjang karier dan kehidupannya, Jeff Beck dilantik untuk Rock and Roll Hall of Fame sebanyak dua kali yaitu sebagai anggota Yardbirds tahun 1992, dan sebagai artis solo di tahun 2009.



Baru-baru ini, Jeff Beck merilis album kolaborasi bersama Johnny Depp bertajuk 18 yang rilis pada Juli lalu.



"Merupakan kehormatan luar biasa untuk bermain dan menulis musik dengan Jeff, salah satu yang hebat sejati dan seseorang yang sekarang cukup istimewa untuk saya panggil saudara saya," kata Depp saat itu.



Selama bertahun-tahun, Beck tampil dalam momen ikonik dalam musik dari perannya sebagai gitaris utama di album debut Mick Jagger, She's the Boss, hingga judul lagu di album terbaru Ozzy Osbourne berjudul Patient Number 9.



Peraih Grammy delapan kali itu meninggalkan seorang istri, Sandra Beck.