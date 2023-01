Konser K-pop 2023 di Indonesia, Simak dan Catat Jadwalnya!

ERA.id - Setelah tahun sebelumnya Indonesia menggelar rentetan konser dan fan meeting, rencananya pada tahun 2023 ini akan ada lagi bintang Korea dan idol K-Pop yang hadir. Bahkan, sejak diumumkan pada tahun 2022, kedatangan mereka sudah ditunggu-tunggu dengan antusiasme yang cukup tinggi. Sudah ada beberapa deretan artis Korea yang dijadwalkan mampir ke Jakarta untuk menyapa para penggemar melalui konser ataupun fan meeting. Lantas kapan saja konser Kpop 2023 di Indonesia?

Berikut daftar konser K-Pop dan fanmeeting yang akan digelar di Indonesia pada tahun 2023.

1. The Rose: Heal Together World Tour

The Rose (Foto: Kprofils.com)

Musisi pertama yang akan menyelenggarakan konser yaitu The Rose dengan tema The Rose: Heal Together World Tour.

Konser ini dijadwalkan akan diadakan pada tanggal 6 Januari 2023 dan berlokasi di Balai Sarbini Jakarta.

Untuk menyaksikan konser ini, pengunjung dibanderol harga tiket antara Rp1.200.000 sampai Rp2.300.000.

2. ITZY The 1st World Tour Checkmate

ITZY (Foto: Shopee.com)

Konser kedua akan diisi oleh girlband ITZY yang bertajuk ITZY The 1st World Tour Checkmate. Konser ini sendiri bisa disaksikan pada tanggal 4 Februari 2023 di Tennis Indoor Senayan.

Adapun untuk harga tiketnya sendiri mulai dijual dari harga Rp1.400.000.

3. Mamamoo World Tour

Mamamoo (Foto: Kprofils.com)

Masih pada jadwal bulan Februari, rencananya akan ada konser yang diisi oleh girlband Mamamoo dengan tema konser Mamamoo World Tour.

Jadwal penyelenggaraan konser sendiri berlangsung pada tanggal 5 Februari 2023 di ICE BSD Tangerang. Tiket konser Mamamoo bisa Anda dapatkan antara harga Rp1.400.000-Rp2.800.000.

4. 2023 Song Kang Asia Fanmeeting Tour - "Moment" Jakarta

Song Kang (Foto:Kprofils.com)

Selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2023 mendatang, Song Kang akan hadir di Indonesia dalam tur fan meeting dengan tajuk 2023 SONG KANG ASIA FANMEETING TOUR - "MOMENT" JAKARTA. Acara ini akan diselenggarakan di The Kasablanka Hall dengan penjualan tiket mulai dari tanggal 19 Desember 2022 pukul 12.00 WIB.

Adapun tiket fan meeting Song Kang ditawarkan dalam beberapa jenis kategori. Untuk Cat 2 (Seating) di harga Rp 1.800.000, Cat 1 (Seating) di harga Rp 2.500.000, Platinum (Seating) di harga Rp 2.700.000, dan VIP (Seating) di harga Rp 3.000.000.

5. Blackpink

Blackpink ( Instagram @blackpinkofficial)

Blackpink telah mengumumkan akan mengadakan konser BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] JAKARTA pada 11 dan 12 Maret 2023 pukul 18.30 WIB di Gelora Bung Karno Main Stadium. Penjualan tiket sudah dimulai pada 14 November untuk pre-sale dan 15 November 2022 untuk penjualan umum.

Tiket yang bisa disediakan oleh iMe Indonesia selaku promotor disediakan dalam beberapa kategori, mulai dari CAT 1 - 4, PLATINUM, hingga VIP. Adapun untuk kisaran harganya, tiket menonton konser BORN PINK dibanderol mulai harga Rp 1.350.000 - Rp 3.800.000.

Pada hari penjualannya, tiket konser yang diselenggarakan selama 2 hari berturut-turut tersebut ludes hanya dalam waktu kurang dari 15 menit. Tiket konser BLACKPINK ini juga langsung banyak dicari oleh para penggemar yang tak kebagian.

Nah, itulah beberapa konser kpop 2023 di indonesia yang bisa Anda saksikan. Ada rencana nonton?

