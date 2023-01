Daftar Lagu Deep Purple Terpopuler Sepanjang Masa, Mana Favoritmu?

ERA.id - Deep Purple adalah sebuah grup band hard rock dan heavy metal yang terbentuk di Hertford, Inggris pada tahun 1968. Band ini sering mengalami pergantian personel. Namun di masa keemasannya, personel Deep Purple terdiri dari Ian Gillian, Ian Paice, Ritchie Blackmore, Jon Lord dan Roger Glover.

Pada awalnya, genre musik yang dibawakan Deep Purple yaitu jenis progressive rock. Namun, sejak tahun 70an, genre mereka beralih menjadi musik hard rock dan heavy metal. Oleh sebab itu, Deep Purple dianggap sebagai salah satu band yang membawakan musik heavy metal pada era 70-an, selain band band metal lain di era itu seperti Led Zeppelin dan Black Sabbath. Kira-kira, apa saja lagu Deep Purple terpopuler?

Sukses Menjual Lebih dari 100 Juta Kopi Album

Vokalis Deep Purple, Ian Gillan (kiri) bersama Steve Morse (Instagram @deeppurple_official)

Deep Purple juga sukses menjual lebih dari 100 juta kopi album di seluruh dunia. Pencapaian ini mengantarkan mereka sebagai salah satu grup band yang meraih total penjualan album tertinggi sepanjang sejarah. Hingga saat ini, Deep Purple telah merilis total 19 album studio. Beberapa album Deep Purple terbesar yang paling sukses dirilis di awal 70-an, di antaranya adalah Deep Purple in Rock (1970), Fireball (1971), Machine Head (1972) dan Burn (1974).

Dari semua album dan single yang sudah mereka rilis, Deep Purple juga melahirkan banyak single rock legendaris yang menjadi populer. Beberapa di antaranya bahkan ada yang berhasil menjadi hits anthem di kalangan pecinta musik rock hingga saat ini. Di bawah ini adalah 10 lagu Deep Purple terpopuler yang enak didengar.

10 Lagu Deep Purple Terpopuler

1. Black Night

Album : Deep Purple in Rock

Tahun : 1970

2. Speed King

Album : Deep Purple in Rock

Tahun : 1970

3. Into the Fire

Album : Deep Purple in Rock

Tahun : 1970

4. Smoke On the Water

Album : Machine Head

Tahun : 1972

5. Highway Star

Album : Machine Head

Tahun : 1972

6. Lazy

Album : Machine Head

Tahun : 1972

7. Women from Tokyo

Album : Who Do We Think We Are

Tahun : 1973

8. Burn

Album : Burn

Tahun : 1974

9. Soldier of Fortune

Album : Stormbringer

Tahun : 1974

10. Perfect Strangers

Album : Perfect Strangers

Tahun : 1984

Demikianlah info tentang daftar 10 lagu Deep Purple terpopuler sepanjang sejarah. Sebagai salah satu grup band rock dan metal yang memberikan pengaruh sepanjang masa, banyak lagu-lagu terbaik yang dilahirkan band Deep Purple yang termasuk dalam lagu rock terbaik sepanjang masa.

