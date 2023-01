Miley Cyrus Diduga Sindir Liam Hemsworth Lewat Lagu "Flowers", Bruno Mars Ikut Terseret

ERA.id - Belum lama ini Miley Cyrus mencuri perhatian publik usai merilis lagu terbarunya berjudul "Flowers". Lagu tersebut masuk ke dalam album baru Miley yang bertajuk Endless Summer Vacation.



Sejak dirilis, lagu itu ramai disebut sebagai sindiran Miley terhadap mantan suaminya, Liam Hemsworth. Lewat lagu itu Miley diduga menuangkan perasaannya usai berpisah dengan Liam pada 2019 lalu.



Melalui liriknya Miley memperlihatkan bahwa dirinya bisa hidup baik dan bahagia meski sendirian. Meski demikian, sindiran yang diberikan oleh Miley itu juga secara mendadak menyeret nama Bruno Mars.



Dilansir dari Elite Daily, lirik lagu "Flowers" seakan menjawab lirik lagu "When I Was Your Man", yang dipopulerkan oleh Bruno Mars.



"I should have bough you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party cause all ypu wanted to dance," lirik lagu Bruno Mars.



"I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own hand. I can love me better than you can," lirik lagu Miley Cyrus.



Para penggemar Miley Cyrus menduga bahwa idola mereka mendedikasikan lagu "Flowers" kepada Liam Hemsworth, yang sebelumnya disebut pernah mendedikasikan lagu "When I Was Your Man" untuk Miley.



Selain itu, lagu "Flowers" juga dirilis pada 13 Januari lalu, yang bertepatan dengan haru ulang tahun adik Chris Hemsworth itu.