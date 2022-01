Baju Melorot Saat Manggung, Payudara Miley Cyrus Nyaris Terekspos

ERA.id - Miley Cyrus saat ini tengah ramai dibicarakan di media sosial. Ini terjadi lantaran video baju Miley yang melorot saat manggung hingga hampir memperlihatkan payudaranya viral.



Momen tak menyenangkan tersebut terjadi saat Miley tampil di konser tahun baru, yang bertajuk Miley's New Year's Eve Party. Dilihat dari unggahan video akun @lamiscorner, Miley tampil mengenakan atasan mini dan rok pendek berwarna silver.



Ketika hendak menyanyikan lagu "Party in the USA", tali baju yang dikenakan Miley tiba-tiba terlepas, dan nyaris tanggal dari tubuhnya. Beruntung, mantan istri Liam Hemsworth itu reflek memegang bajunya sebelum bagian payudaranya terekspos.

Miley Cyrus (Instagram)





Tag: baju melorot Miley Cyrus payudara