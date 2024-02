Kalahkan Taylor Swift hingga Billie Eilish, Miley Cyrus Raih Piala Pertama Grammy Awards Lewat Flowers

ERA.id - Setelah lebih dari 15 tahun berkarya, Miley Cyrus akhirnya meraih piala Grammy Awards pertamanya di tahun 2024. Ia meraih piala untuk kategori Best Pop Solo Performance berkat lagu populernya, "Flowers".

Pada penyerahan piala Grammy Awards pertamanya, Mariah Carey hadir sebagai pembaca nominasi. Miley kemudian mengungkapkan perasaannya menerima piala tersebut di panggung dengan Mariah Carey.

"M.C ini (Miley Cyrus) akan berdiri dekat M.C ini (Mariah Carey). Ini terlalu ikonik. Saya bisa melewatkan piala ini, tapi saya tidak bisa melewatkan Mariah Carey," kata Miley Cyrus mengawali pidato kemenangannya, di Los Angeles, Amerika Serikat, dilansir dari People, Senin (5/2/2024).

Miley Cyrus kemudian membagikan sebuah cerita tentang seorang anak kecil yang menginginkan kupu-kupu di hari ulang tahunnya. Ia pun mengatakan bahwa kupu-kupu tersebut adalah lagu "Flowers" yang membawanya mendapatkan piala tersebut.

"Tepat saat dia melakukannya adalah saat kupu-kupu datang dan hinggap tepat di ujung hidungnya. Dan lagu ini 'Flowers' adalah kupu-kupu saya. Terima kasih," ujarnya.

Usai kemenangannya, Miley Cyrus juga menampilkan "Flowers" secara langsung di atas panggung. Ia juga mengungkapkan kebahagiaannya memenangkan Grammy Awards untuk pertama kalinya ketika menyanyikan lagu tersebut.

"Dan ingat, aku baru saja memenangkan Grammy pertamaku," teriak Miley Cyrus mengganti salah satu bait lirik lagunya.

Sementara itu, pada kategori Best Pop Solo Performance, Miley Cyrus mengalahkan beberapa lagu populer dari musisi lainnya. Seperti "Paint the Town Red" dari Doja Cat, "What Was I Made For?" dari Billie Eilish, "Vampire" dari Olivia Rodrigo, dan "Anti-Hero" dari Taylor Swift.

Pada Grammy Awards 2024 ini, ia juga masuk dalam enam nominasi selain Best Pop Solo Performance, salah satunya adalah Best Album untuk albumnya yang bertajuk "Endless Summer Vacation".