Bakal Ada Kejutan, Epik High Beri 'sinyal' "Comeback

ERA.id - Grup hip hop asal Korea Selatan Epik High akan merilis mini album baru pada 1 Februari 2023 dan akan melakukan tur konser di Eropa dan Amerika Utara, diumumkan oleh agensi Ours pada Kamis.



Mereka, seperti disiarkan The Korea Herald, Kamis (19/1/2023) bersiap meluncurkan mini album kelima berjudul "Strawberry", sekitar satu tahun sejak album studio ke-10 berjudul "Epik High Is Here Part 2" dihadirkan.



Pada minggu berikutnya, Epik High akan mengunjungi 36 kota di tujuh negara seluruh Eropa dan Amerika Utara. Tur bertajuk "All Time High" itu akan dimulai di Manchester, Inggris, dan akan berlanjut di Belgia, Denmark, Jerman, dan Prancis sebelum grup terbang ke Amerika Serikat dan Kanada.

🍓 Epik High’s new album <Strawberry>

Global release: 2023.02.01 6pm KST (1am PST)



RT, ❤️ & comment to win a signed CD pic.twitter.com/n4ap3Vtxwh — tablo (@blobyblo) January 18, 2023





Epik High melakukan tur di Amerika Serikat dan Kanada tahun lalu, dengan mengadakan konser di 29 kota. Mereka juga tampil di Coachella Valesy Music and Arts Festival 2022, kembali ke festival setelah enam tahun.



Secara terpisah, Tablo menjadi salah satu artis unggulan untuk album solo pertama RM “Indigo,” pemimpin grup idola K-pop Bangtan Sonyeondan (BTS).



RM diketahui telah lama menjadi penggemar Tablo dan keduanya menyanyikan "All Day" bersama.