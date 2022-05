Epik High Siap Hibur Penggemar Indonesia, Tablo: Sudah Dapat Tiketnya?

ERA.id - Grup musik asal Korea Selatan, Epik High, siap menghibur penggemar di Indonesia lewat konser solo spesial bertajuk "EPIK HIGH Is Here Asia Pacific Tour 2022". Konser ini akan digelar pada 16 Juli 2022 di The Kasablanka Hall.



Dalam pernyataan resmi CK Star Entertainment sebagai promotor, Epik High menjadi artis Kpop pertama yang akan melakukan tur Asia Pasifik pasca pandemi. Konser ini sekaligus akan menjadi yang pertama dan akan diselenggarakan di The Kasablanka Hall, Sabtu 16 Juli 2022.



"Epik High kembali hadir menyelenggarakan tur Asia Pasifik untuk menyapa penggemar mereka, High Skool di Jakarta melalui konser solo pertama mereka di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka Jakarta pada hari Sabtu, 16 Juli 2022," bunyi pernyataan CK Star Entertainment, Jumat (27/5/2022).



hey Indonesia, did u get your Epik High tickets? — tablo (@blobyblo) May 27, 2022





Cuitan Tablo itu pun langsung dibanjiri oleh berbagai komentar penggemar yang mengaku sedih belum memiliki tiket konser Epik High. Sejumlah penggemar mengaku kehabisan meski sudah menunggu untuk membeli tiket tersebut.



"Saya gagal pada percobaan pertama. Situs web eror ketika saya ingin membayar. Sekarang saya menunggu antrian saya lagi," cuit @RinaGonj****.



"Saya tidak mengerti saya harus menunggu tiket Senin semoga saya beruntung," timpal @Sonyosid****.



"BELUM!!!! Sudah menunggu 2 jam dan akhirnya antrean sudah siap tapi INI. Sial saya benci padahal saya standby sebelum jam 10 pagi," ungkap @ruthabi****.



Epik High merupakan grup yang dibentuk oleh Tablo, Mithra Jin dan DJ Tukutz, yang memulai debutnya pada tahun 2001 lewat Map of the Human Soul. Ketenaran mereka mulai diraih pada tahun 2013 saat merilis album kedua bertajuk High Society.



Selama dua puluh tahun bersama, mereka telah merilis ratusan lagu kebangsaan, menginspirasi artis seperti BTS dan menjadi artis Korea pertama yang pernah tampil di Coachella pada tahun 2016.

Tag: Epik High konser epik high konser epik high di jakarta