Total Raih 32 Piala, Beyonce Resmi Jadi Pemenang Grammy Terbanyak dalam Sejarah

ERA.id - Beyonce sukses mencetak prestasi besar dalam kariernya di industri musik. Istri Jay-Z ini resmi menjadi musisi yang memenangkan piala Grammy terbanyak sepanjang sejarah.

Rekor terbaru Beyonce tersebut diperolehnya dalam Grammy Awards 2023 yang berlangsung di Los Angeles, California, Minggu (5/2/2023). Pada acara tersebut, Beyonce telah memenangkan empat piala, seperti Best Dance/Electronic Recording, Best Traditional R&B Performance, dan Best Song Written for Visual Media.

Lalu Beyonce juga memenangkan piala Best Dance/Electronic Music Album untuk karyanya Renaissance. Dengan kemenangan tersebut, Beyonce resmi menjadi musisi dengan piala Grammy terbanyak sepanjang sejarah, yakni dengan 32 piala.

Pada pidato kemenangannya, Beyonce sendiri begitu terharu. Ia berterima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikannya dukungan hingga saat ini.

"Terima kasih banyak. Saya mencoba untuk tidak terlalu emosional. Saya mencoba menikmati malam ini," kata Beyonce sambil menahan tangis, dilansir dari New York Times.

"Saya ingin berterima kasih kepada Tuhan, saya ingin berterima kasih kepada paman Johnny yang tidak ada di sini, tapi bersama kali di hati. Terima kasih kepada orang tua karena mencintai saya, mendukung, kepada suami dan tiga anak saya yang menonton ini," pungkas Beyonce.

Sementara itu, rekor musisi dengan piala Grammy terbanyak sebelumnya dipegang oleh Georg Solti, yang memiliki 31 piala. Best Opera Recording merupakan piala Grammy terakhir yang dimenangkan Solty sebelum ia meninggal dunia.