Bawakan Lagu-lagu Hits Legendaris di Konser, Westlife Tampil Energik

ERA.id - Westlife sukses menggelar salah satu rangkaian konsernya di Indonesia yang bertajuk The Wild Dreams Tour, di ICE BSD, Tangerang, pada Kamis (9/2/2023). Pada konser ini, Shane Filan, Kian Egan, Mark Feehily, dan Nicky Bryne tampil begitu energik membawakan lagu-lagu legendaris mereka.

Keempat anggota Westlife membuka konser dengan menyanyikan lagu hits mereka "Starlight". Mereka kemudian membawakan lagu "Uptown Girl" dengan penuh koreografi energik untuk mengajak penonton melompat bersama dan begitu menghidupkan panggung.

Menuju lagu berikutnya, Shane Filan menyapa para penggemar, yang mendapat sambutan antusias. Ia mengajak penggemar untuk menikmati dan berjoget diiringi lagu yang mereka bawakan.

Konser Westlife (Era.ID/Yesica Sitinjak)

"Selamat datang di Westlife The Wild Dreams Tour. Kami ingin mengajak kalian untuk berjoget sedikit, kami ingin kalian bernyanyi bersama kami, let's go. Jakarta are you ready?" ucap Shane Filan, lalu mereka menyanyikan "When You're Looking Like That" dan "Fool Again", yang membuat penggemar bernyanyi bersama.

Westlife menyanyikan lagu-lagu hits mereka dengan vokal yang memanjakan telinga dan penampilan yang memukau di konser yang berlangsung sekitar dua jam itu. Beberapa lagu hits lainnya yang dibawakan adalah "Swear It Again", "My Love", "If I Let You Go", "I Have A Dream", dan masih banyak lagi.

Total Westlife membawakan sekitar 20 lagu hitsnya. Mereka juga membawakan lagu medley, yang terdiri dari "Mamma Mia", "Gimme, Gimme, Gimme", dan "Money, Money, Money".

Lagu yang sukses bikin penggemar baper yakni "Flying Without Wings" dan "Hello My Love", yang membuat mereka sing along dengan penuh semangat. Konser sempat berhenti sesaat untuk berganti busana lagi, Westlife kemudian menutup konser dengan manis membawakan lagu "You Raise Me Up", yang kembali membuat penggemar bernyanyi bersama.