Berkali-kali Konser, Indonesia Masih Jadi Tempat Spesial di Hati Westlife

ERA.id - Westlife sukses menggelar salah satu rangkaian konsernya di Indonesia yang bertajuk The Wild Dreams Tour di ICE BSD, Tangerang, pada Kamis (9/2/2023). Pada konser ini, Westlife menyanyikan lagu-lagu hits legendaris mereka dan mengungkap perasaan kembali menggelar konser di Indonesia.

"Indonesia apa kabar?" ucap Nicky Bryne menyapa penggemar dengan menggunakan bahasa Indonesia, yang disambut meriah para penggemar.

Shane Filan mengaku bahwa dirinya dan anggota lainnya, Nicky Bryne, Kian Egan, dan Mark Feehily sangat bahagia bisa kembali konser di Indonesia. Ia mengaku senang dengan sambutan luar biasa dari penggemar di Indonesia.

"Sangat bahagia bisa kembali di sini. Kami sangat senang dengan sambutan kalian Indonesia. Kami memiliki waktu yang indah untuk tampil di hadapan kalian semua," ujar Shane Filan.

Lebih lanjut, Nicky Bryne mengatakan bahwa Indonesia merupakan tempat yang spesial bagi Westlife. Ia kagum dengan sambutan para penggemar sejak kedatangan mereka di bandara dan ingin berbagi momen konser ini di negara asal mereka, Ireland.

"Selalu spesial untuk tampil di sini. Kami sangat disambut mulai di bandara. Apakah ada di sini yang di bandara kemarin? Sangat bahagia bisa kembali dan bernostalgia bersama. Kami ingin mengambil video kalian dan menunjukkan pada semua orang di Ireland," tutur Nicky.

Sementara itu, pada konser ini Westlife membawakan lagu hits legendaris mereka, yang dibuka dari "Starlight", lalu "Uptown Girl", "Fool Again", "When You're Looking Like That", "My Love", dan masih banyak lagi. Keempat anggota tampil begitu energik dengan koreografi, dan menutup penampilan mereka dengan manis membawakan lagu "You Raise Me Up".