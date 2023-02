Sajikan Suasana Romantis, Judika Buka Konser Westlife dengan Lagu "Beautiful in White"

ERA.id - Judika menjadi artis pembuka di konser Westlife bertajuk The Wild Dreams Tour, yang digelar di ICE BSD, Tangerang, pada Kamis (9/2/2023). Sebagai pembuka, Judika menyanyikan beberapa lagu hits miliknya.

Judika yang tampil kece dengan kacamata hitam membuka panggung dengan menyanyikan lagunya "Cinta karena Cinta". Lagu tersebut sukses membuat para penonton yang hadir ikut bernyanyi bersama.

"Sebelum Westlife nyanyi, saya akan menghibur dulu dengan lagu-lagu hits saya," ujar Judika.

Musisi kelahiran 1978 itu kemudian melanjutkan aksi panggungnya dengan menyanyikan lagu "Sampai Kau Jadi Milikku" dan "Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik Baik Saja". Ia kemudian mengungkap rasa kagumnya kepada Westlife dan mengaku hampir mengetahui semua lagu boyband asal Ireland itu.

"Sebentar lagi kita akan menyaksikan salah satu grup vokal yang sangat dahsyat. Saya hampir hapal semua lagu-lagunya," tuturnya.

Menutup penampilannya, Judika menyanyikan lagu hits Westlife, "Beautiful in White". Ketika menyanyikan lagu tersebut, suasana romantis langsung tersaji, bahkan Judika sempat mempersembahkan lagu untuk para penonton yang pengantin baru dan akan menikah.

"Yang baru menikah atau mau nikah ada nggak di sini? Saya mau menyayikan lagu 'Beautiful in White" untuk kalian. Ini menjadi lagu terakhir saya sebelum nonton Westlife sama-sama," pungkas Judika.

Sementara itu, pada konser ini Westlife membawakan lagu hits legendaris mereka, yang dibuka dari "Starlight", lalu "Uptown Girl", "Fool Again", "When You're Looking Like That", "My Love", dan masih banyak lagi. Keempat anggota tampil begitu energik dengan koreografi, dan menutup penampilan mereka dengan manis membawakan lagu "You Raise Me Up".