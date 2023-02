Raisa Gelar Konser Tunggal di GBK, Sandiaga Uno Berharap Penonton dari Negara Tetangga Dongkrak Pariwisata

ERA.id - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Pariwisata (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno berharap dengan diadakannya konser tunggal Raisa Andriana di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 25 Februari 2023 bisa menjadi bagian dari momentum kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf).

Menparekraf Sandiaga saat The Weekly Brief With Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin (13/2/2023), meyakini konser bertajuk Indofood Presents Raisa Live in Concert Stadion Utama Gelora Bung Karno dapat meningkatkan kunjungan wisatawan tak hanya dari dalam negeri tapi juga mancanegara ke Indonesia, karena penonton yang akan hadir ada yang dari luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan beberapa negara tetangga lainnya.

"Event-event dimulai, dengan PPKM sudah diakhiri dan musisi kebanggaan Indonesia yaitu Raisa akan mengadakan konser tunggalnya pada bulan ini. Kemenparekraf memberikan ruang kolaborasi untuk mempromosikan road to ‘Indofood Presents Raisa Live in Concert 2023 Stadion Utama Gelora Bung Karno’. Semoga semangat serta prestasi Raisa ini menjadi semangat insan musik di Indonesia untuk terus berkarya yang mengharumkan nama Indonesia,” kata Menparekraf Sandiaga.

Raisa dan Menparekraf Sandiaga Uno (Dok. Kemenparekraf)

Menparekraf menjelaskan bahwa subsektor musik sendiri teridentifikasi sebagai salah satu subsektor yang potensial. Subsektor ini menyumbangkan Rp5,98 triliun pada PDB nasional pada tahun 2020.

Sementara itu, penyanyi Raisa Andriana mengaku tidak menduga kalau ia menjadi penyanyi perempuan pertama yang menggelar konser tunggal di Stadion Utama GBK.

"Setelah saya buka literasi dan lainnya, memang belum ada sebelumnya. Musisi lainnya sempat menggelar konser di GBK, antara lain Iwan Fals, Kantata Takwa, Slank, dan beberapa penyanyi lokal lain. Tapi sisanya internasional. Jadi sayanya, makin berapi-api,” kata Raisa.

Raisa menambahkan, bahwa konser tunggalnya ini sudah dipersiapkan sejak tiga tahun lalu. Semua persiapan mulai dari keamanan hingga perizinan, ia mengklaim sudah terurus dengan baik. Sehingga, saat konser berlangsung diharapkan dapat membuat para penggemarnya menikmati setiap lagu yang dibawakannya nanti.

"Karena ini bukan tentang saya, tapi sebuah gerakan. Saya ingin ngebuka, ngedobrak pintu ini, sehingga kedepan artis lokal bisa merajai panggung musik di negara sendiri," kata Raisa.