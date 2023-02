Suga BTS Akan Konser Solo di ICE BSD Selama Tiga Hari, Penggemar Bahagia Sekaligus Panik

ERA.id - Suga BTS mengejutkan para penggemar alias ARMY dengan secara mendadak mengumumkan konser solonya. Ia akan memulai konser akhir April 2023 di Amerika Serikat, dan kemudian menyambangi Asia, salah satunya Indonesia.

Konser solo dengan nama Agust D tersebut akan digelar selama tiga hari di Indonesia, tepatnya di Indonesia Convention Exhibition Hall 5-6. Konser itu digelar pada 26,27, dan 28 Mei 2023 mendatang.

Terkait penjualan tiket konser solo Suga di Indoensia ini belum ada keterangan lebih lanjut. Namun, iME Indonesia selaku promotor mengatakan bahwa pengumuman terkait detail konser akan segera dirilis.

"ARMY are you ready for Suga Agust D? Stay tuned for more info to be released!" tulis iME Indonesia di Twitter, pada Selasa (14/2/2023).

Pengumuman konser solo Suga BTS ini sontak membuat heboh para penggemar di Indonesia. Mereka mengaku senang, tetapi juga mengeluhkan lokasi yang dipilih hingga ketakutan tidak mendapatkan tiket.

"Please iME handle konser ini dengan baik, kami para ARMY sudah ketar ketir ini takut nggak dapat tiket, apalagi kalah sm calo," ujar salah satu penggemar di Twitter.

"Kurang gede sih kalo di ICE BSD, udah stress dulu mikirin war tiketnya ya Allah. Biarpun tiga hari, tp ada aja ARMY kaya yang beli tiga hari," kata yang lain.

"Udah depresi gue mikirin war tiketnya woi, soalnya saingannya banyak banget ini," sambung yang lain.