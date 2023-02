Siswa RI Latihan Paduan Suara Nyanyi "I Wanna Be Sedated", Drummer Ramones: Luar Biasa!

ERA.id - Drummer band Ramones, Marky Ramone menanggapi viralnya video pelajar Siswa Menengah Pertama (SMP) yang tengah melakukan latihan paduan suara atau padus dengan menyanyikan lagu "I Wanna Be Sedated" milik grup punk Ramones.

Marky Ramone kagum usai melihat penampilan para murid ketika latihan padus menyanyikan lagu "I Wanna Be Sedated". Melalui Twitter pribadinya, ia membagikan video padus murid tersebut.

Di bagian cuitannya, ia mengaku terkesan dan teringat momen ketika Ramones pernah manggung dua kali di Indonesia. Kedepannya, ia berharap Ramones bisa menggung lagi di Indonesia.

I've been to Indonesia twice with my band and it totally rocks! Hope to see you guys again soon 🎸πŸ₯πŸŽ΅ #TeachersRock #KidsTakeover https://t.co/VbBzmU0mTF