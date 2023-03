Cara Penukaran Tiket Konser Blackpink di Gelora Bung Karno

ERA.id - Konser BLACKPINK akan segera tiba. Bagi Anda yang ingin menonton konser tersebut di Gelora Bung Karno, Jakarta, apakah sudah mengetahui cara penukaran tiket konser Blackpink?

Perlu diketahui, konser BLACKPINK akan digelar selama dua hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yakni pada 11 dan 12 Maret 2023 mendatang.

Menjelang beberapa hari konser pihak promotor, iME Indonesia telah merilis jadwal penukaran tiket konser. Adapun penukaran tiket dimulai pada hari Sabtu 4 Maret 2023 hingga hari konser tiba.

Perlu diketahui, penukaran tiket konser dapat dilakukan di parkir selatan Gelora Bung Karno, mulai pukul 10.00 WIB hingga 19.00 WIB.

Cara Penukaran Tiket Konser Blackpink

● Sebelum melakukan penukaran, penonton harus membawa beberapa berkas, di antaranya: e-voucher (yang sudah dicetak) dan KTP/Paspor/SIM/kartu pelajar yang masih berlaku.

● Pastikan data diri yang tercantum dalam e-voucher sama dengan data yang ada pada kartu identitas.

● Apabila berhalangan, Anda dapat melakukan penukaran tiket dengan perwakilan.

● Syarat penukaran tiket dengan perwakilan: membawa e-voucher (yang sudah dicetak) dan membawa surat kuasa bertanda tangan dan bermaterai.

● Perwakilan juga wajib membawa salinan identitas dari pihak yang namanya terdaftar di e-voucher.

● Apabila Anda memiliki tiket akses sound check atau VIP, maka wajib membawa e-voucher dan identitas asli untuk penukaran. Selain itu, juga harus mencetak e-voucher lebih dari satu (guna penukaran tiket dan sound check).

Perlu diketahui, proses Sound Check akan dimulai pada pukul 16:00 WIB untuk hari pertama dan pukul 15:30 WIB untuk hari kedua.

Sementara itu, untuk antrian Sound Check dimulai pukul 14:30 WIB hari pertama dan 14:00 WIB hari kedua.

"Antrian paling lambat untuk Sound Check: Day1 = 14:30 WIB, Day2 = 14:00 WIB. Orang yang terlambat mengantre TIDAK dapat menghadiri Sound Check. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya," tegas promotor.

Blackpink Cetak Rekor Dunia

Terbaru BLACKPINK telah menjadi hit di seluruh dunia sehingga mereka secara resmi menjadi grup wanita yang paling banyak didengarkan di Spotify. Lagu-lagu mereka memiliki 8.880.030.049 streaming individual.

Blackpink cetak rekor dunia (Twitter)

Blackpink dibentuk pada tahun 2016, band yang terdiri dari anggota Rosé, Jennie, Lisa dan Jisoo ini berhasil menyalip grup pop Inggris, Little Mix, dengan 400 juta streaming.

Lagu-lagu Blackpink yang paling populer termasuk "How You Like That" (746.198.263 stream), "Kill This Love" (672.084.360) dan "DDU-DU DDU-DU" (574.613.362).

Blackpink melakukan tur di seluruh Amerika Serikat dan Eropa pada tahun 2022 dan akan mengadakan pertunjukan di Asia dan Australia pada tahun 2023.

Keempat anggota individu BLACKPINK memiliki setidaknya 66 juta pengikut di Instagram, sementara akun gabungan grup ini telah mengumpulkan 53 juta pengikut.

Terlepas dari kesuksesan kolektif mereka, baru-baru ini para anggota BLACKPINK telah merambah karir solo mereka sendiri dengan kesuksesan instan.

Lisa menjadi pemenang K-pop solo pertama di MTV Video Music Awards pada tahun 2022 dan juga pemenang K-pop solo pertama di MTV Europe Music Awards.

Dan pada tahun 2021, Rosé menjadi artis pertama yang mencapai nomor satu di tangga lagu Billboard Global sebagai penyanyi solo dan sebagai bagian dari grup dengan single debutnya, "On The Ground".

