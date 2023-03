Sisca Umumkan Lulus dari JKT48, Sisakan Tiga Member di Satu Generasi

ERA.id - Kabar mengejutkan datang dari member idol grup JKT48, Fransisca Saraswati Puspa Dewi alias Sisca. Sisca menyatakan lulus dari JKT48 setelah 9 tahun bersama dan menyisakan tiga member di satu generasi yang sama.

Kelulusan Sisca dari JKT48 ini dia sampaikan lewat unggahan pribadinya di Instagram. Pada unggahan itu, dia terlihat membagikan momen bersama Shani, Feni, dan Gracia, yang merupakan rekan satu generasinya.

"Hari ini, tepat 9 tahun generasi 3 terbentuk, aku mengumumkan akan lulus dari JKT48," tulis Sisca pada keterangan.

Meski menyatakan lulus dari JKT48, Sisca mengaku sejauh ini dia masih bingung dan tidak tahu cara mengutarakan perasaannya. Dia mengaku selama 9 tahun bergabung menjadi idol grup, banyak momen yang telah dilalui yang tidak terlupakan.

"Rasanya bittersweet, perjalananku disini tidak semuanya manis, ada up and down, waktu-waktu mempertanyakan kemampuan diri sendiri, waktu-waktu kemenangan, semuanya terangkum dengan indah selama 9 tahun di hatiku," paparnya.

Diketahui Sisca merupakan member JKT48 generasi ketiga yang mengawali kariernya di tahun 2014. Kepergian Sisca dari JKT48 ini pun membuat generasi 3 hanya menyisakan tiga member saja. Mereka tak lain adalah Shani Indira Natio, Feni Fitriyanti, dan Shania Gracia.

Selama bergabung menjadi member JKT48, Sisca mendapat banyak kesempatan untuk mengembangkan karier dan kemampuannya. Ia tercatat sempat berduet dengan mendiang Didi Kempot membawakan lagu "Suket Teki".

Bukan hanya itu saja, Sisca juga dipercaya untuk merilis EP bertajuk Asa & Rasa oleh JKT48. Dalam EP itu terdapat sejumlah lagu seperti "Berdebar", "Seharusnya Kita Tak Bersama", "Kamu", "Ilusi", dan "Mudah Mencinta". EP pertama Sisca ini dirilis pada 25 November 2022.

Selain di bidang musik, wanita 23 tahun itu juga melebarkan kariernya di dunia akting. Ia terlibat dalam film Sobat Ambyar sebagai Anjani. Dalam film itu dia beradu akting dengan Bhisma Mulia, Denira Wiraguna, hingga Asri Welas.

Bahkan berkat aktingnya sebagai Anjani, Sisca meraih penghargaan Indonesian Movie Actors Awards 2021 kategori Pemeran Pendatang Baru Terfavorit.

"Sampai tiba waktunya nanti penampilan terakhirku disini, ayo buat kenangan paling manis! Dukung aku selamalamalamanya ya, sayang banget sama kalian semua!" tutup Sisca.