ERA.id - Gitaris The Script, Mark Sheehan meninggal dunia di usianya yang ke-46 tahun. Kabar ini dibagikan melalui akun media sosial The Script pada Jumat (14/4/2023), waktu setempat.

Dalam pernyataannya, band rock Irlandia itu mengungkap bahwa Mark Sheehan meninggal dunia setelah mengalami sakit. Namun, mereka tidak memberikan penjelasan detail mengenai penyakit yang diidap Mark.

"Suami, ayah, saudara laki-laki, rekan band, dan teman yang sangat dicintai, Mark Sheehan meninggal dunia hari ini (14/4/2023) di rumah sakit setelah sakit," tulis The Script.

Much loved husband, father, brother, band mate and friend Mark Sheehan passed away today in hospital after a brief illness. The family and group ask fans to respect their privacy at this tragic time. pic.twitter.com/x9hM4byVT9