Bertajuk 'Reminiscing', KLA Project dan Andra and The Backbone Akan Tampil Satu Panggung dalam Konser Eksklusif

ERA.id - Promotor lokal FLASHBACK motion, didukung oleh SNC–event organizer dan ANTI GRVTY--creative digital lab, menyelenggarakan konser eksklusif bertajuk 'Reminiscing' untuk mengajak pecinta musik bernostalgia bersama KLA Project dan Andra and The Backbone. Konser eksklusif 'Reminiscing' akan diselenggarakan pada tanggal 25 Mei 2023 mendatang bertepatan di Bengkel Space, SCBD, Jakarta Selatan.

Co-Founder dari FLASHBACK motion, Umbu Djoka Djawakoda mengatakan memasuki era new normal, kami melihat antusiasme para penikmat musik di Indonesia mulai kembali bergejolak. Dari musisi internasional sampai musisi lokal kembali mewarnai panggung-panggung, khususnya di Ibukota.

"Melihat situasi ini, 'Reminiscing' hadir dari semangat kami untuk membawa penikmat musik bernostalgia dengan lagu-lagu lawas penuh kenangan bersama grup musik lokal legendaris, KLA Project dan Andra and The Backbone; tentu saja ditopang oleh tim show management, audio visual, serta lighting yang berkualitas tinggi; indulging most of your senses," katanya dalam keterangan resmi yang diterima Era.id.

Perwakilan dari grup musik legendaris yang digawangi oleh Katon Bagaskara, Lilo, dan Adi Adrian, KLA Project, turut menyampaikan setelah melihat antusiasme penggemar KLA Project pada perilisian album 35th Tribute, kami menyambut hangat ketika adanya tawaran kerjasama dari tim FLASHBACK motion.

"Acara ini juga merupakan rangkaian dari perayaan Road to 35th KLA Project. Kami berharap dapat mengobati rasa rindu para penggemar dan bersama-sama bernostalgia lewat lagu-lagu terbaik kami di acara Reminiscing," ujar Lilo.

Tak hanya KLA Project, band besutan gitaris dan pencipta lagu ternama Indonesia, Andra Ramadhan, yaitu Andra and The Backbone juga akan meramaikan Reminiscing dengan lagu-lagu hits mereka seperti 'Sempurna', 'Main Hati' dan 'Hitamku'.

"Sudah cukup lama kami tidak bernyanyi bersama para penggemar setia kami secara langsung, dan begitu ada tawaran ini kami otomatis langsung setuju, apalagi kami juga berkesempatan untuk tampil bersama KLA Project," ujar Andra, pentolan dari Andra and The Backbone.

Tidak hanya penampilan dari kedua grup musik legendaris Indonesia, Reminiscing juga akan diwarnai dengan adanya permainan dan gimmicks berbasis digital yang berhadiah smartphone serta logam mulia, dan dimeriahkan oleh Andrea Lee sebagai Master of Ceremony.