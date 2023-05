BTS Akan Rilis Buku pada Juli 2023, Bahas Apa?

ERA.id - BTS dikabarkan akan menerbitkan buku pada Juli 2023 mendatang. Hal ini diumumkan oleh penerbut buku AS Flatiron Books pada Kamis (11/5/2023).

Sebelumnya musisi yang akan menerbitkan buku disebut BTS atau Taylor Swift. Namun, penerbut kemudian mengumumkan bahwa BTS adalah musisi misteri yang akan merilis buku dengan cetakan awal 1 juta eksemplar.

Buku tersebut akan memuat sejarah BTS di industri musik yang bertajuk Beyond The Story: 10-Year Record of BTS. Buku ini ditulis oleh para anggota BTS dengan jurnalis Kang Myeongseok.

Dilansir dari New York Times, buku ini akan terdiri dari 544 halaman yang berisi foto-foto ekslusif. Terjemahan bahasa Inggris dibuat oleh Anton Hur, bekerja sama dengan Clare Richards dan Slin Jung.

Buku BTS ini dijadwalkan untuk dirilis pada 9 Juli 2023 mendatang. Itu merupakan hari peringatan ulang tahun berdirinya fanbase resmi BTS, ARMY.

Sementara itu, BTS sendiri kini tengah hiatus dari kegiatan grup sejak pertengahan 2022 dan akan aktif kembali pada 2025. Sebagian anggota menjalani wajib militer, sedangkan yang lainnya sibuk merilis proyek solo.