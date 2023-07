Reffnya Lahir di Kamar Mandi, Buzar Ungkap Cerita di Balik Lagu Crazy in Love

ERA.id - Solois muda M. Abu Dzar Alfarisi atau yang dikenal sebagai Buzar mengawali kariernya di dunia musik sejak tahun 2018 di mana pada saat itu ia masih menjadi Mahasiswa Universitas Mercu Buana yang tentunya juga aktif di komunitas musik di kampusnya.

Bernyanyi dari panggung ke panggung dengan gaya khasnya, tak jarang Buzar juga turut manggung di banyak acara Kementrian Pariwisata dan mendapat apresiasi serta dukungan langsung dari Menparekraf Sandiaga Uno.

Mengantongi deretan judul karya yang telah dirilis, seperti "Apple of My Eyes", "Moon Won't Shine Tonight", "Pelabuhan Hati", "A Place Where Roses Bloom", dan "Under the Disco Ball" dan single terbarunya yang rilis di tahun ini, “Crazy in Love”.

Buzar bercerita bahwa inspirasinya dalam bermusik dan menulis lagu bisa datang dari mana saja. Uniknya lagu yang diangkat dari pengalaman pribadinya ini tercipta pertama kali di kamar mandi.

“Sejujurnya lagu ini lahir dari kamar mandi, bait pertama yang muncul di kepala gue tuh, reffnya.. ‘Crazy in Love with you~’ dan pembuatan lagu ini dari lirik utuh sampai aransemennya itu selesai selama 2 minggu.”

Sesuai judulnya, musik ini mengisahkan tentang kesulitan seseorang mematikan perasaan sayangnya kepada seseorang yang dicintai. Karya tersebut terinspirasi dari pasrahnya Buzar terhadap rasa sayangnya yang terus bertumbuh kepada orang yang dia cintai, meskipun acap kali dia berusaha lari dari perasaannya.

“Semakin gue lari dari perasaan gue, justru semakin kuat perasaan itu tumbuh. Lahirlah Crazy in Love dari perasaan yang gak menentu tapi dibalut sama musik yang easy listening,” Ujar penyanyi lulusan desain itu.

Lewat lagu ini Buzar ingin berbagi isi hatinya, berfantasi dan berlari akan rasa cinta yang menghujamnya. Selain itu ia juga berharap orang-orang yang mendengarkan lagu ini bisa jauh lebih jujur dengan perasaannya, “Lagu ini juga bersuara untuk orang-orang yang lagi jatuh cinta tapi berusaha menghindari perasaannya. Gak perlu lari kayak gue, justru kalau kita berani mengungkapkan perasaan itu dengan jujur, apapun hasilnya nanti pasti kita akan lebih lega,” ucapnya.

Lagu "Crazy in Love" milik Buzar sudah dapat didengarkan di berbagai platform pemutar musik digital serta versi akustik dari lagu ini akan segera diluncurkan! Semoga kehadiran Buzar dan karya-karyanya dapat diterima oleh pendengar musik tanah air juga mancanegara.