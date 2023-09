Ingin Mencintai dan Dicintai, Jevin Julian Ciptakan Lirik Romantis di Lagu Baru "20 50 (say that you love me)"

ERA.id - Jevin Julian, produser dan penyanyi asal Jakarta kembali dengan single terbaru berjudul "20 50 (say that you love me)". Lagu berbahasa Inggris ini menjadi lagu keenam yang telah dirilisnya selama tahun ini.

Lagu ini memiliki makna yang mendalam, terutama dalam potongan lirik chorus yang berbunyi, "Say that you love me, our 20s and 50s."

“20 50 adalah penggambaran usia muda dan usia tua. Lagu ini dan liriknya bercerita entang perasaan seseorang yang ingin mencintai dan dicintai pasangannya dengan perasaan/sparkle yang selalu sama sampai menua bersama sama,” kata Jevin dalam siaran pers tertulisnya.

Diciptakan oleh Jevin Julian bersama dengan Sheryl Sheinafia, lagu ini terdengar sangat berbeda dengan lagu-lagu terdahulu yang lebih up-beat. Temponya yang lambat dilengkapi dengan lirik-lirik yang juga romantis.

Hal ini terjadi karena Jevin Julian ingin menciptakan lagu ini yang mengikuti alur cerita dan perasaan yang tertuang dalam liriknya. “Pembuatannya berawal dari cerita/penulisan lirik. Kemudian aransemen yang keluar pada saat proses produksi sesuai dengan perasaan dari cerita lagu itu,” ujarnya lagi.

Lagu ini, kata Jevin lagi, pas untuk didengarkan bersama dengan pasangan atau di alam dengan pemandangan yang indah, di kamar dengan suhu ruangan yang sedikit dingin sambil menghangatkan diri dengan selimut kesukaan, atau di tengah keramaian kota sambil menikmati minuman panas di kafe. Lebih lanjut ia berharap lagu ini menjadi pengingat yang hangat untuk pasangan.

“Semoga bisa menjadi pengingat kenapa kalian harus bersama sama, bisa membuat semakin jatuh cinta dengan pasanganmu juga sebagai pengingat kenapa kalian memutuskan untuk bersama di hari pertama,” tutup Jevin.